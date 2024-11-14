Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty cổ phần tập đoàn Tường An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TT05 - Lô 7, khu báo nhân dân liền kề, đường Trịnh Văn Bô, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi, quản lý tương tác trên những page bán hàng của công ty. Trả lời tin nhắn và bình luận của khách hàng trên page thông qua phần mềm Pancake

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, giải đáp các thắc mắc của khách hàng, báo giá về sản phẩm và chốt đơn, đảm bảo tỷ lệ chốt đơn theo KPI đề ra

Gọi điện thoại hỗ trợ khách hàng nếu như khách hàng để lại số điện thoại ở trên trang bán hàng của công ty

Phối hợp làm việc với các phòng ban liên quan như bộ phận Marketing, vận đơn để đảm bảo doanh thu mục tiêu hàng tháng

Update báo cáo hàng ngày và thực hiện những công việc khác theo đúng yêu cầu của quản lý

Giải quyết các tình huống phát sinh khác trên các trang bán hàng

Thời gian làm việc: 7h30 - 17h (nghỉ trưa 1h30p) từ T2 - T7 hàng tuần, CN đi làm được X2 lương

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm nhân viên bán hàng, trực pancake, bán hàng online, hoặc các lĩnh vực bán lẻ

Kỹ năng đánh máy thành thạo, tốc độ đánh máy trên 80WPM

Khả năng đọc hiểu tâm lý khách hàng cực tốt, cung cấp trải nghiệm khách hàng tích cực bằng tin nhắn và qua điện thoại

Chăm chỉ, kiên nhẫn, có khả năng chịu được áp lực cao. Có tư duy tốt và khả năng xử lý tình huống linh hoạt

Có khả năng giao tiếp tốt, khéo léo

Có laptop cá nhân

Có tinh thần trách nhiệm cao, hoài bão, đam mê kiếm tiền

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Tường An Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương cứng 7,000,000VND + thưởng (thu nhập 8,000,000-15,000,000VND/tháng hoặc hơn nếu làm tốt)

Thưởng doanh số, thưởng tỉ lệ chốt, thưởng lễ, thưởng Tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm

Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật

Review lương định kỳ sau mỗi 6 tháng

Được hưởng các chế độ phúc lợi: Hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch, mua hàng ưu đãi nội bộ, chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ,...

Môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài

Được đào tạo để nâng cao kiến thức, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Tường An Phát

