Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty cổ phần tập đoàn Tường An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty cổ phần tập đoàn Tường An Phát
- Hà Nội: TT05
- Lô 7, khu báo nhân dân liền kề, đường Trịnh Văn Bô, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi, quản lý tương tác trên những page bán hàng của công ty. Trả lời tin nhắn và bình luận của khách hàng trên page thông qua phần mềm Pancake
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, giải đáp các thắc mắc của khách hàng, báo giá về sản phẩm và chốt đơn, đảm bảo tỷ lệ chốt đơn theo KPI đề ra
Gọi điện thoại hỗ trợ khách hàng nếu như khách hàng để lại số điện thoại ở trên trang bán hàng của công ty
Phối hợp làm việc với các phòng ban liên quan như bộ phận Marketing, vận đơn để đảm bảo doanh thu mục tiêu hàng tháng
Update báo cáo hàng ngày và thực hiện những công việc khác theo đúng yêu cầu của quản lý
Giải quyết các tình huống phát sinh khác trên các trang bán hàng
Thời gian làm việc: 7h30 - 17h (nghỉ trưa 1h30p) từ T2 - T7 hàng tuần, CN đi làm được X2 lương
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng đánh máy thành thạo, tốc độ đánh máy trên 80WPM
Khả năng đọc hiểu tâm lý khách hàng cực tốt, cung cấp trải nghiệm khách hàng tích cực bằng tin nhắn và qua điện thoại
Chăm chỉ, kiên nhẫn, có khả năng chịu được áp lực cao. Có tư duy tốt và khả năng xử lý tình huống linh hoạt
Có khả năng giao tiếp tốt, khéo léo
Có laptop cá nhân
Có tinh thần trách nhiệm cao, hoài bão, đam mê kiếm tiền
Tại Công ty cổ phần tập đoàn Tường An Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng doanh số, thưởng tỉ lệ chốt, thưởng lễ, thưởng Tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm
Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật
Review lương định kỳ sau mỗi 6 tháng
Được hưởng các chế độ phúc lợi: Hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch, mua hàng ưu đãi nội bộ, chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ,...
Môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài
Được đào tạo để nâng cao kiến thức, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Tường An Phát
