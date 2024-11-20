Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM

Truyền thông nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Truyền thông nội bộ
Xây dựng và tổ chức các hoạt động truyền thông đa phương tiện để tuyên truyền các nội dung định hướng hoạt động, xây dựng niềm tự hào gắn kết CBNV
Tham gia& xây dựng các loại bản tin nội bộ
Biên soạn & kiểm soát nội dung các tin bài do CBNV cung cấp
Phát triển đội ngũ hạt nhân văn hóa – truyền thông tại các chi nhánh.
Báo cáo/đánh giá các hoạt động truyền thông& có những cải tiến kịp thời
Đảm bảo hoạt động truyền thông đúng theo định hướng của Tập đoàn, Công ty để lan tỏa văn hóa đến từng CBNV
Tổ chức sự kiện
Xây dựng và đề xuất nội dung, ngân sách, kế hoạch hành động cho các sự kiện gắn kết (Lễ, tiệc, teambdling...) các phong trào thi đua tại các chi nhánh
Lên ý tưởng và triển khai các sự kiện, các hoạt động tập thể,...để phục vụ công tác truyền thông và gắn kết, tạo động lực cho toàn bộ nhân viên
Tổ chức khảo sát sự hài lòng của CBNV về các chương trình truyền thông & phát triển văn hóa
Tìm hiểu và tư vấn cho GĐ TT đào tạo các chương trình/chiến dịch thi đua cần thiết.
Tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, đầy đủ theo kế hoạch, đáp ứng được yêu cầu của Ban lãnh đạo đề ra
Thực hiện các công việc khác
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm Đào tạo.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các ngành: Truyền thông, báo chí...
- Có từ 1 – 3 năm kinh nghiệm làm về truyền thông nội bộ & phát triển văn hóa
- Giọng nói tốt, có khả năng truyền đạt, không ngại đứng trước đám đông
- Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, có trách nhiệm về chất lượng và tiến độ công việc.
- Kỹ năng lập kế hoạch & kỹ năng giao tiếp tốt
- Sử dụng được các phần mềm bổ trợ cho các hoạt động truyền thông nội bộ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH và nhiều chế độ đãi ngộ khác. Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm (theo thành tích và tính chất công việc);
Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đa dạng, thường xuyên;
Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Kinh Đô Building, Số 292 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

