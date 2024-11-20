Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm

Truyền thông nội bộ

Xây dựng và tổ chức các hoạt động truyền thông đa phương tiện để tuyên truyền các nội dung định hướng hoạt động, xây dựng niềm tự hào gắn kết CBNV

Tham gia& xây dựng các loại bản tin nội bộ

Biên soạn & kiểm soát nội dung các tin bài do CBNV cung cấp

Phát triển đội ngũ hạt nhân văn hóa – truyền thông tại các chi nhánh.

Báo cáo/đánh giá các hoạt động truyền thông& có những cải tiến kịp thời

Đảm bảo hoạt động truyền thông đúng theo định hướng của Tập đoàn, Công ty để lan tỏa văn hóa đến từng CBNV

Tổ chức sự kiện

Xây dựng và đề xuất nội dung, ngân sách, kế hoạch hành động cho các sự kiện gắn kết (Lễ, tiệc, teambdling...) các phong trào thi đua tại các chi nhánh

Lên ý tưởng và triển khai các sự kiện, các hoạt động tập thể,...để phục vụ công tác truyền thông và gắn kết, tạo động lực cho toàn bộ nhân viên

Tổ chức khảo sát sự hài lòng của CBNV về các chương trình truyền thông & phát triển văn hóa

Tìm hiểu và tư vấn cho GĐ TT đào tạo các chương trình/chiến dịch thi đua cần thiết.

Tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, đầy đủ theo kế hoạch, đáp ứng được yêu cầu của Ban lãnh đạo đề ra

Thực hiện các công việc khác

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm Đào tạo.

- Tốt nghiệp các ngành: Truyền thông, báo chí...

- Có từ 1 – 3 năm kinh nghiệm làm về truyền thông nội bộ & phát triển văn hóa

- Giọng nói tốt, có khả năng truyền đạt, không ngại đứng trước đám đông

- Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, có trách nhiệm về chất lượng và tiến độ công việc.

- Kỹ năng lập kế hoạch & kỹ năng giao tiếp tốt

- Sử dụng được các phần mềm bổ trợ cho các hoạt động truyền thông nội bộ

Tham gia BHXH và nhiều chế độ đãi ngộ khác. Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm (theo thành tích và tính chất công việc);

Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đa dạng, thường xuyên;

Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

