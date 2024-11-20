Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM
- Hà Nội: 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Truyền thông nội bộ
Xây dựng và tổ chức các hoạt động truyền thông đa phương tiện để tuyên truyền các nội dung định hướng hoạt động, xây dựng niềm tự hào gắn kết CBNV
Tham gia& xây dựng các loại bản tin nội bộ
Biên soạn & kiểm soát nội dung các tin bài do CBNV cung cấp
Phát triển đội ngũ hạt nhân văn hóa – truyền thông tại các chi nhánh.
Báo cáo/đánh giá các hoạt động truyền thông& có những cải tiến kịp thời
Đảm bảo hoạt động truyền thông đúng theo định hướng của Tập đoàn, Công ty để lan tỏa văn hóa đến từng CBNV
Tổ chức sự kiện
Xây dựng và đề xuất nội dung, ngân sách, kế hoạch hành động cho các sự kiện gắn kết (Lễ, tiệc, teambdling...) các phong trào thi đua tại các chi nhánh
Lên ý tưởng và triển khai các sự kiện, các hoạt động tập thể,...để phục vụ công tác truyền thông và gắn kết, tạo động lực cho toàn bộ nhân viên
Tổ chức khảo sát sự hài lòng của CBNV về các chương trình truyền thông & phát triển văn hóa
Tìm hiểu và tư vấn cho GĐ TT đào tạo các chương trình/chiến dịch thi đua cần thiết.
Tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, đầy đủ theo kế hoạch, đáp ứng được yêu cầu của Ban lãnh đạo đề ra
Thực hiện các công việc khác
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm Đào tạo.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có từ 1 – 3 năm kinh nghiệm làm về truyền thông nội bộ & phát triển văn hóa
- Giọng nói tốt, có khả năng truyền đạt, không ngại đứng trước đám đông
- Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, có trách nhiệm về chất lượng và tiến độ công việc.
- Kỹ năng lập kế hoạch & kỹ năng giao tiếp tốt
- Sử dụng được các phần mềm bổ trợ cho các hoạt động truyền thông nội bộ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đa dạng, thường xuyên;
Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM
