Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY

Truyền thông nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 69 Nguyễn Hy Quang, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông nội bộ và PR thương hiệu:
Xây dựng kế hoạch truyền thông nội bộ và chiến dịch PR (60% truyền thông nội bộ và 40% PR và hoạt động từ thiện).
Đề xuất mục tiêu và hướng truyền thông phù hợp với chiến lược của công ty.
Triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ, đảm bảo thông tin được truyền tải chính xác và kịp thời. Và Đảm bảo chất lượng nội dung và tổ chức các sự kiện trong công ty.
Thu thập thông tin, đánh giá và đề xuất cải tiến chất lượng chương trình.
Khảo sát và thực hiện báo cáo mức độ hài lòng của nhân sự sau mỗi sự kiện.
2. Xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp:
Tổ chức các hoạt động gắn kết, giúp nhân sự hiểu rõ tầm nhìn, giá trị cốt lõi của công ty.
Tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường hiểu biết và niềm tự hào về văn hóa doanh nghiệp theo kế hoạch
Quản lý các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Group)
Đảm bảo nội dung truyền thông trên báo chí và các nền tảng phù hợp với chiến lược công ty.
3. Triển khai hoạt động từ thiện (CSR):
Tổ chức và thực hiện các chương trình CSR theo kế hoạch.
Xây dựng nhóm cộng đồng theo kế hoạch CSSR của phòng, công ty.
4. Sản xuất nội dung đăng tải trên các nền tảng
Xây dựng kịch bản video liên quan đến hoạt động, sự kiện, plan truyền thông theo yêu cầu của trưởng bộ phận
Sản xuất bài viết đăng trên Group, Website theo kế hoạch.
Sản xuất nội dung các ấn phẩm thiết kế, tờ rơi, tài liệu
5. Chịu trách nhiệm và báo cáo theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 1 năm trở lên.
Có khả năng lập kế hoạch, thực thi, giám sát và triển khai.
Kỹ năng Content writing tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 15 triệu + Phụ cấp
Thưởng: theo KPI sau khi set mục tiêu
Thưởng lương tháng thứ 13, 14 (tuỳ thuộc tình hình kinh doanh của công ty).
Đầy đủ chế độ thưởng Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định hiện hành.
Tham gia đầy đủ các sự kiện nội bộ của Công ty: Year End Party, Team Building, Du lịch hàng năm,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY

CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 265 Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

