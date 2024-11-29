Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ ĐÔ PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 6 Phan Đình Phùng, Phường Tân Thành, quận Tân Phú, TPHCM, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

-Tư vấn và hỗ trợ khách hàng giao dịch các sản phẩm bất động sản trên thị trường.

-Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

-Thực hiện các chiến lược kinh doanh để đạt được mục tiêu doanh số.

-Tư vấn pháp lý bất động sản.

-Cập nhật thông tin thị trường bất động sản và phân tích xu hướng.

-Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

-Đam mê về thị trường bất động sản.

-Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

-Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch tốt.

-Không cần kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu. Tất nhiên, có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ ĐÔ PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

-Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

-Cơ hội được đào tạo và phát triển bản thân.

-Lương cơ bản cùng với hoa hồng hấp dẫn.

-Các phúc lợi xã hội đầy đủ.

