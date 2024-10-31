Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
Ngày đăng tuyển: 31/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 144 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Kiểm tra dữ liệu khách hàng, thẩm định và phân tích dữ liệu dựa trên thông tin khách hàng cung cấp, tổng hợp tất cả các
thông tin thu thập được
- Đánh giá các thông tin đã thu thập để đưa ra quyết định về việc duyệt hồ sơ vay của khách hàng
- Đảm bảo việc phê duyệt hồ sơ tuân thủ chính sách phê duyệt tín dụng, giảm thiểu gian lận tín dụng và rủi ro hoạt động

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giọng nói dễ nghe, rõ ràng (Ưu tiên giọng miền Bắc vì sẽ làm việc với khách hàng miền Bắc)
- Ứng viên có kinh nghiệm làm chăm sóc khách hàng, thẩm định tại Ngân hàng hoặc các công ty tài chính là ưu thế
- Độ tuổi 20-34

Tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 5tr6 đến 9tr5 tùy kinh nghiệm.
- Thu nhập trung bình từ 10,000,000 - 15,000,000 đồng/tháng (Lương CB + Phụ cấp Cơm + Bonus)
- Thử việc 100% lương và được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định bao gồm BHYT, BHXH, BHTN;
- Được công ty mua thêm Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh)
- Được tham gia nhiều chương trình giải thưởng thi đua của phòng ban (thưởng nóng, du lịch nước ngoài, trong nước hàng năm);
- Được đào tạo thường xuyên nâng cao kỹ năng;
- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà REE Tower Số 9, Đoàn Văn Bơ, P12, Quận 4, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

