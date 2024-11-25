Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Dịch Vụ Môi Giới Bất Động Sản Tâm Điền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 774 Hưng Phú, Phường 10, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 8

- Chăm sóc khách hàng, tư vấn các sản phẩm Bất động sản phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của khách khi có khách liên hệ đến.

- Hỗ trợ Khách hàng trong các vấn đề liên quan đến việc: mua-bán, chuyển nhượng, cho thuê BĐS.

- Địa chỉ công ty : 774 Hưng Phú, Phường 10, Quận 8

- Độ tuổi: Từ 20 tuổi trở lên

- Không yêu cầu kinh nghiệm, chuyên môn, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản.

- Đam mê kinh doanh và mong muốn có thu nhập cao

- Trung thực, chịu khó, kiên nhẫn, hoà đồng.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Môi Giới Bất Động Sản Tâm Điền Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thuộc top tốt trong ngành BĐS.

- Hỗ trợ chốt hợp đồng cọc, ký hợp đồng mua bán và chuyển nhượng nhà cho khách hàng.

- Được đào tạo chuyên nghiệp và bài bản (tham gia các lớp đào tạo cơ bản và chuyên sâu về kỹ năng bán hàng cùng anh em công ty). Đặc biệt các nhân viên chưa có kinh nghiêm Bất động sản luôn được theo sát hướng dẫn bởi các nhân viên giàu kinh nghiệm.

- Hỗ trợ chi phí Marketing, đăng tin.

- Hỗ trợ thực hiện thủ tục pháp lý.

- Nguồn sản phẩm có sẵn.

- Hoa hồng cao, thưởng hàng quý, hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Môi Giới Bất Động Sản Tâm Điền

