Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Dịch Vụ Bđs Giga Real làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 11 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng tiềm năng.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Đảm bảo doanh số và hoàn thành các mục tiêu kinh doanh được giao.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy từ 8h00 đến 17h30. Chủ nhật nghỉ.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 20 - 35 tuổi, không yêu cầu kinh nghiệm.

Yêu thích kinh doanh, đam mê kiếm tiền và phát triển bản thân.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Tinh thần cầu tiến, chăm chỉ và chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Bđs Giga Real Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Hoa hồng hấp dẫn, không giới hạn thu nhập.

Thưởng nóng và thưởng doanh số hàng tháng/quý/năm.

Nguồn data sản phẩm chính chủ, nguồn khách tiềm năng trên website [protected info]

Được đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cho thuê.

Du lịch hằng năm, teambuilding hằng quý.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Bđs Giga Real

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin