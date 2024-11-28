Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Dịch Vụ Bđs Giga Real làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Bđs Giga Real
Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 11 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng tiềm năng.
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Đảm bảo doanh số và hoàn thành các mục tiêu kinh doanh được giao.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy từ 8h00 đến 17h30. Chủ nhật nghỉ.
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ từ 20 - 35 tuổi, không yêu cầu kinh nghiệm.
Yêu thích kinh doanh, đam mê kiếm tiền và phát triển bản thân.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Tinh thần cầu tiến, chăm chỉ và chịu được áp lực công việc.
Yêu thích kinh doanh, đam mê kiếm tiền và phát triển bản thân.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Tinh thần cầu tiến, chăm chỉ và chịu được áp lực công việc.
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Bđs Giga Real Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + Hoa hồng hấp dẫn, không giới hạn thu nhập.
Thưởng nóng và thưởng doanh số hàng tháng/quý/năm.
Nguồn data sản phẩm chính chủ, nguồn khách tiềm năng trên website [protected info]
Được đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cho thuê.
Du lịch hằng năm, teambuilding hằng quý.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý.
Thưởng nóng và thưởng doanh số hàng tháng/quý/năm.
Nguồn data sản phẩm chính chủ, nguồn khách tiềm năng trên website [protected info]
Được đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cho thuê.
Du lịch hằng năm, teambuilding hằng quý.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Bđs Giga Real
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI