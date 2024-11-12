Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ MHD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 5, số 52 Trần Bình Trọng, P.5, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

- Liên hệ khách hàng, khảo sát tài sản thẩm định.

- Thu thập, phân tích thông tin tài sản so sánh.

- Đề xuất giá cho tài sản thẩm định, lập báo cáo thẩm định giá.

- Chịu trách nhiệm về báo cáo trước khách hàng và Ban Giám Đốc.

- Thu thập thông tin giao dịch của các loại tài sản để làm cơ sở dữ liệu về giá.

- Báo cáo tình hình công việc khi được yêu cầu.

- Các yêu cầu khác liên quan đến công việc thẩm định do Ban Giám Đốc chỉ định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành thẩm định giá, luật, kinh tế tài chính, đất đai;

- Có kinh nghiệm về thẩm định giá dự án đầu tư, doanh nghiệp, máy thiết bị

- Sử dụng tốt tin học văn phòng;

- Kỹ năng giao tiếp tiếng anh tốt là một lợi thế;

- Khả năng giao tiếp tốt;

- Có sức khỏe và chịu áp lực cao trong công việc.

- Có thể làm việc độc lập/nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ MHD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thoả thuận.

Các khoảng phụ cấp gồm: xăng xe, điện thoại, cơm, tiền phụ cấp hồ sơ.

Thưởng cuối năm nếu đạt doanh số, chỉ tiêu theo được ban Giám đốc đề ra.

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp thông qua chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo.

Chế độ bảo hiểm theo quy định.

Team building, du lịch hàng năm

Sinh nhật, 8/3, 20/10, hiếu hỷ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ MHD

