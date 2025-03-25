Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Newlink làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 277 Trương Văn Bang, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Tiếp nhận chỉ tiêu kinh doanh từ Cấp trên

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng; giới thiệu sản phẩm cho khách hàng; tư vấn hướng dẫn khách hàng tham quan các dự án/ căn hộ mẫu của Công ty để khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn mua sản phẩm.

Cung cấp cho khách hàng các thông tin sản phẩm, khuyến mãi và giá cả qua việc xác định các yêu cầu khách hàng; tư vấn cho khách hàng trong việc tìm địa điểm, ngân sách, tiến độ, chất lượng phù hợp.

Đàm phán và thương lượng hợp đồng mua bán với khách hàng.

Công tác báo cáo và thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm:Công ty cung cấp đầy đủ chương trình đào tạo, vì vậy ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ đầu một cách cơ bản

Không yêu cầu kinh nghiệm:

Nam/Nữ từ 23-35 tuổi

Tính cách:Kiên trì, ham học hỏi, cầu tiến và mong muốn đột phá thu nhập.

Tính cách:

Có trách nhiệm với công việc

Ứng viên có kinh nghiệm sale (sale oto, bảo hiểm, chứng khoán, ngân hàng,..) là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Newlink Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 7 Triệu - 30 Tr; Hoa hồng lên đến 70% + thưởng nóng

Thu nhập 7 Triệu - 30 Tr; Hoa hồng lên đến 70% + thưởng nóng

- Thưởng KPI cuối năm lên đến 1 tỷ

- Thưởng hoa hồng trên doanh thu đêm về

- Thưởng cổ phần đồng hành lâu dài

- Đào tạo bài bản, hỗ trợ data khách hàng tiềm năng

- Thu nhập cao, không giới hạn

- Cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Newlink

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin