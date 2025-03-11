Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Dvizhome làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 48 đường D9, Khu Biệt Thự Zeit Nhà Bè, Nguyễn Hữu Thọ (Gần Phú Mỹ Hưng),Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chủ động tìm kiếm, khai thác và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng. Tạo dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

- Tư vấn các thông tin, sản phẩm phù hợp cho khách hàng và chốt deal.

- Chăm sóc khách hàng.

- Công việc sẽ được trao đổi cụ thể thêm khi phỏng vấn.

- Khai thác và bán các sản phẩm có sẵn tại khu vực Nhà Bè, Quận 7.

- Không yêu cầu kinh nghiệm, bạn có kinh nghiệm là lợi thế

- Tinh thần thái độ tích cực, trung thực, tận tâm, kỷ luật, siêng năng, chịu khó.

- Yêu thích, đam mê lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là ngành bất động sản; có khát khao kiếm tiền không giới hạn.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Dvizhome Thì Được Hưởng Những Gì

- Hoa hồng 65%

- Không yêu cầu thường xuyên có mặt trên văn phòng.

- Chính sách lương thưởng đãi ngộ theo quy định của công ty

