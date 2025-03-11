Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Dvizhome làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Dvizhome làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Dvizhome
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Dvizhome

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Dvizhome

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 48 đường D9, Khu Biệt Thự Zeit Nhà Bè, Nguyễn Hữu Thọ (Gần Phú Mỹ Hưng),Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chủ động tìm kiếm, khai thác và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng. Tạo dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
- Tư vấn các thông tin, sản phẩm phù hợp cho khách hàng và chốt deal.
- Chăm sóc khách hàng.
- Công việc sẽ được trao đổi cụ thể thêm khi phỏng vấn.
- Khai thác và bán các sản phẩm có sẵn tại khu vực Nhà Bè, Quận 7.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, bạn có kinh nghiệm là lợi thế
- Tinh thần thái độ tích cực, trung thực, tận tâm, kỷ luật, siêng năng, chịu khó.
- Yêu thích, đam mê lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là ngành bất động sản; có khát khao kiếm tiền không giới hạn.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Dvizhome Thì Được Hưởng Những Gì

- Hoa hồng 65%
- Không yêu cầu thường xuyên có mặt trên văn phòng.
- Chính sách lương thưởng đãi ngộ theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Dvizhome

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Dvizhome

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Dvizhome

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: A19.03 Tháp A City View đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-tu-van-bat-dong-san-thu-nhap-thoa-thuan-tai-ho-chi-minh-job333553
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 29/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 4 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 08/06/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 4 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 29/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 4 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 08/06/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 4 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu JobsGO Recruit
30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI MIỀN NAM
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS
18 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI MIỀN NAM
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SAIGON REAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SAIGON REAL
6 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs
Trên 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door
20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu JobsGO Recruit
Trên 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu JobsGO Recruit
Trên 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty cổ phần Đất Sài làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 38 Triệu Công ty cổ phần Đất Sài
8 - 38 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản An Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 100 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản An Gia
60 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản An Gia Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 3 Triệu Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản An Gia Group
60 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản CasLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản CasLand
12 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty Cổ phần BDS Smartland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần BDS Smartland
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 36 Triệu TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Trên 36 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group
6 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản An Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản An Gia
6 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu Công Ty TNHH Quick Việt Nam
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Phát Đạt làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 100 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Phát Đạt
25 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI MIỀN NAM
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Thiên Khôi Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 36 Triệu Thiên Khôi Group
Trên 36 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Phát Đạt làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 100 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Phát Đạt
25 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs
Trên 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản An Gia Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 4 Triệu Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản An Gia Group
60 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Lee Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 60 Triệu Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Lee Homes
15 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 100 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
8 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Hoàng Phú Điền Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 48 Triệu Công Ty TNHH Hoàng Phú Điền Group
7 - 48 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 100 Triệu JobsGO Recruit
25 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm