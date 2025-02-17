Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 65 Nguyễn Du, P.Bến Nghé,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu đầu tư căn hộ trung tâm, biệt thự, nhà phố, BĐS nghỉ dưỡng

- Tư vấn, cung cấp thông tin sản phẩm, hỗ trợ khách hàng chốt giao dịch.

- Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng tệp khách hàng mới.

- Tham gia sự kiện mở bán, lễ cất nóc, các chương trình liên quan.

- Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ từ 1990 - 1999 (không tuyển 2000 trở lên) ngoại hình ưa nhìn.

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong bán hàng, ưu tiên lĩnh vực bất động sản.

- Hiểu biết thị trường bất động sản, kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

- Năng động, chịu áp lực, tư duy dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp.

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn:

+ Lương cứng từ 7,500,000 + Hoa hồng + Thưởng nóng không giới hạn.

+ Thu nhập trung bình: 10,000,000 - 50,000,000 trở lên đến không giới hạn tùy năng lực chốt sales, push sales

- Quyền lợi Novator: Discount khi sử dụng các dịch vụ trong chuỗi hệ thống Nova F&B, sử dụng phòng tập CITIGYM hoàn toàn miễn phí.

- Phúc lợi cao:

+ Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật, khám sức khỏe định kỳ.

+ Lương tháng 13, 12 ngày phép năm.

+ Công ty thường xuyên có các sự kiện vào các ngày lễ tết như 8/3, 20/10, giáng sinh, du lịch hàng năm, ngày kết nối tập thể, tiệc cuối năm,..

- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và kiến thức với đội ngũ Lãnh đạo GIỎI và nhiệt huyết, đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu.

- Hỗ trợ marketing tối ưu

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lộ trình đào tạo và thăng tiến rõ ràng tại Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

