Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Quảng Ninh: Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Phân loại khách hàng (phụ huynh/học viên) từ Data có sẵn, liên hệ, trao đổi, khai thác thông tin.
Lắng nghe, xác định vấn đề, nhu cầu của khách hàng, cung cấp chính xác thông tin về những giá trị mà khóa học của MindX đem lại có thể giải quyết được vấn đề, nhu cầu đó, phác thảo lộ trình học tập phù hợp cho từng học viên.
Phối hợp với giảng viên tổ chức các buổi học trải nghiệm: Tạo hứng khởi cho khách hàng đồng thời đánh giá năng lực học viên để tư vấn hoạch định lộ trình học cụ thể. Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng với các buổi trải nghiệm để cải thiện dịch vụ.
Chăm sóc khách hàng sau trải nghiệm nhằm chốt sale.
Thực hiện các thủ tục nhập học.
Cập nhật dữ liệu khách hàng và báo cáo dữ liệu khi có yêu cầu.
Phối hợp cùng các bộ phận để xử lý các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ tư vấn và xây dựng, cải thiện chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu từ 3 tháng kinh nghiệm
Có thái độ tốt, chăm chỉ, tinh thần ham học, cải thiện bản thân, kiên trì để đạt mục tiêu.
Có kỹ năng lắng nghe và trình bày thông tin một cách rõ ràng, mạch lạc.
Có kỹ năng làm việc nhóm và khả năng thích nghi, nhận diện với những ảnh hưởng của công việc.
Có tư duy sáng tạo, lựa chọn cách tiếp cận theo thực tế phù hợp với công việc.
Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8.4 - 30 triệu VND
Lương cứng: Từ 6 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

