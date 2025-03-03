Tuyển Nhân viên Tư vấn HỘ KINH DOANH ẢNH VIỆN TEDDY STUDIO làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 13 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại HỘ KINH DOANH ẢNH VIỆN TEDDY STUDIO
- Quảng Ninh: 10
- 20 triệu/ tháng. Cơ hội được đào tạo và phát triển lên vị trí Trưởng nhóm tư vấn/ Quản lí BHXH đầy đủ theo luật lao động Thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết đội ngũ Môi trường làm việc năng động vui vẻ, học tập và phát triển liên tục Được cung cấp đầy đủ các loại máy móc thiết bị khi làm việc Chụp ảnh profile cá nhân xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
Sản phẩm: Gói chụp ảnh em bé/ gia đình/ tập thể
DATA sẵn có công ty cung cấp từ nguồn marketing
Tư vấn online cho khách hàng qua các nền tảng mạng xã hội về gói chụp: concept, trang phục
Tư vấn trực tiếp và hỗ trợ khi khách hàng tới studio
Chăm sóc khách hàng
Sắp xếp ekip phục vụ khách hàng make up, chụp hình, thuê trang phục
Công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng - 1 năm tại vị trí kinh doanh/ tư vấn/ sales/ chăm sóc khách hàng
Có kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng - 1 năm
Đam mê với công việc sale, kinh doanh
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt
Có tinh thần cầu tiến, siêng năng và trung thực khi tiếp xúc với khách hàng
Sử dụng thành tạo tin học văn phòng
Tại HỘ KINH DOANH ẢNH VIỆN TEDDY STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ẢNH VIỆN TEDDY STUDIO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
