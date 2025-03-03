Tuyển Nhân viên Tư vấn HỘ KINH DOANH ẢNH VIỆN TEDDY STUDIO làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: 10 - 20 triệu/ tháng. Cơ hội được đào tạo và phát triển lên vị trí Trưởng nhóm tư vấn/ Quản lí BHXH đầy đủ theo luật lao động Thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết đội ngũ Môi trường làm việc năng động vui vẻ, học tập và phát triển liên tục Được cung cấp đầy đủ các loại máy móc thiết bị khi làm việc Chụp ảnh profile cá nhân xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Sản phẩm: Gói chụp ảnh em bé/ gia đình/ tập thể

DATA sẵn có công ty cung cấp từ nguồn marketing

Tư vấn online cho khách hàng qua các nền tảng mạng xã hội về gói chụp: concept, trang phục

Tư vấn trực tiếp và hỗ trợ khi khách hàng tới studio

Chăm sóc khách hàng

Sắp xếp ekip phục vụ khách hàng make up, chụp hình, thuê trang phục

Công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Khối ngành Kinh tế

Có kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng - 1 năm tại vị trí kinh doanh/ tư vấn/ sales/ chăm sóc khách hàng

Có kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng - 1 năm

Đam mê với công việc sale, kinh doanh

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt

Có tinh thần cầu tiến, siêng năng và trung thực khi tiếp xúc với khách hàng

Sử dụng thành tạo tin học văn phòng

Tại HỘ KINH DOANH ẢNH VIỆN TEDDY STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 13 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ẢNH VIỆN TEDDY STUDIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin