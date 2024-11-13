Tuyển Sales Marketing Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại và Dịch Vụ Nina
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Sales Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại và Dịch Vụ Nina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà SaigonTel, Lô 46, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Liên hệ và tạo lịch hẹn với doanh nghiệp - cơ sở - các đơn vị kinh doanh để tư vấn và triển khai trang web, tư vấn doanh nghiệp chuyển đổi cơ cấu từ kinh doanh truyền thống sang kinh doanh online.
- Hỗ trợ chăm sóc khách hàng
- Báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp và thực hiện các công việc liên quan theo sự phân công của cấp trên
- Đào tạo khách hàng sử dụng phần mềm quản lý ứng dụng trên website

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối hoặc đang cần tìm các chuyên ngành bán hàng, giao tiếp khách hàng, hành chính văn phòng. ( Ưu tiên Full time - Vì sẽ được đào tạo công việc xuyên suốt quá trình và theo quy trình công ty về Marketing - Digital - App Website...)
- Tính cách trung thực, năng động, nhiệt tình trong công việc, có khả năng làm việc nhóm.
- Không nhận ứng viên với các trường hợp liên quan đến vấn đề tài chính, chơi chứng khoán, chơi tiền ảo...
- Tuân thủ đúng giờ giấc nề nếp tại nơi làm việc. Tác phong lịch sự trong giao tiếp công sở và tại nơi làm việc với khách hàng.
- Biết sử dụng laptop và căn bản tin học văn phòng.

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng chế độ lương giống nhân viên chính thức, thu nhập 6-15 triệu.
- Trau dồi và nâng cao kỹ năng giao tiếp. Tăng mối quan hệ đồng nghiệp và cả đối tác.
- Nâng cao kỹ năng bán hàng, đàm phán khách hàng trước doanh nghiệp.
- Cơ hội thăng tiến cao nếu có phẩm chất và năng lực trong công việc.
- Thời gian đầu khi thiếu kinh nghiệm và kỹ năng sẽ có nhân sự cũ hỗ trợ để tiếp xúc khách hàng.
- Hoạt động ngoại khóa thường xuyên: Du lịch, liên hoan ăn uống...cùng team
- Chương trình khen thưởng tháng, quý, năm.
- Không yêu cầu có kiến thức chuyên môn, được nhận và đạo tạo kiến thức về sản phẩm theo đúng lịch trình của công ty ngay khi nhận việc.
- Đào tạo bài bản kỹ năng giao tiếp và đàm phán với khách hàng trên thị trường thực tế với doanh nghiệp.
- Môi trường làm việc theo hướng team nhóm tập thể. Bộ phận hòa đồng vui vẻ, tinh thần đoàn kết bổ trợ công việc cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại và Dịch Vụ Nina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 3, Toà nhà Saigon Tel, Lô 46 Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP HCM

