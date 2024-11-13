Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty cổ phần học viện đào tạo & tư vấn MindTalk Talent làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần học viện đào tạo & tư vấn MindTalk Talent
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại Công ty cổ phần học viện đào tạo & tư vấn MindTalk Talent

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phổ Quang, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn trực tuyến qua điện thoại, email, và các kênh online khác cho học viên có nhu cầu tìm hiểu về các khóa học của Học viện MindTalk Talent.
Tư vấn trực tuyến
Học viện MindTalk Talent.
Tư vấn trực tiếp cho khách hàng đến tại Học viện, giúp họ lựa chọn các khóa học phù hợp với nhu cầu và mục tiêu cá nhân.
Tư vấn trực tiếp
Khai thác hiệu quả danh sách khách hàng tiềm năng (Data nóng 100%) được cung cấp bởi bộ phận Marketing, đảm bảo việc tiếp cận và tư vấn đầy đủ, kịp thời.
Khai thác hiệu quả danh sách khách hàng tiềm năng
Hỗ trợ học viên từ giai đoạn trước khi đăng ký cho đến quá trình học, đảm bảo giải đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ kịp thời nhằm nâng cao trải nghiệm học tập.
Hỗ trợ học viên
Quản lý dữ liệu khách hàng: Nhập và theo dõi thông tin khách hàng trên hệ thống CRM của công ty, đảm bảo độ chính xác và cập nhật liên tục để phục vụ cho việc đo lường hiệu quả công việc.
Quản lý dữ liệu khách hàng
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý và đáp ứng các yêu cầu chung của công ty.
Thực hiện các nhiệm vụ khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 trong lĩnh vực tư vấn, bán hàng, ưu tiên trong các ngành dịch vụ, giáo dục, bảo hiểm.
kinh nghiệm tối thiểu 1
Giọng nói chuẩn, rõ ràng, ấm áp, không nói giọng địa phương.
Giọng nói chuẩn
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng nhanh chóng.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các sản phẩm liên quan đến dịch vụ giáo dục, đào tạo hoặc tư vấn tài chính, bảo hiểm.
Ưu tiên
Kỹ năng sử dụng máy tính và các công cụ quản lý dữ liệu như CRM, MS Office thành thạo.
sử dụng máy tính

Tại Công ty cổ phần học viện đào tạo & tư vấn MindTalk Talent Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (gồm lương cứng,P1, P2, KPI, hoa hồng theo doanh số, thưởng)
Thu nhập hấp dẫn
Chế độ hoa hồng và thưởng: Tăng dần theo hiệu quả công việc, với các khoản thưởng tháng, quý, năm.
Chế độ hoa hồng và thưởng
Cơ hội học tập: Được miễn phí tham gia các khóa học tại Học viện, giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng cá nhân.
Cơ hội học tập
miễn phí tham gia các khóa học
Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Từ vị trí nhân viên tư vấn, bạn có thể phát triển lên các vị trí cao hơn như Trưởng nhóm, Trưởng phòng, và thậm chí là Giám đốc Kinh doanh.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Thưởng các ngày lễ, Tết, lương tháng 13, và nhiều chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty và pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, Tết
Môi trường làm việc tích cực, văn minh, nơi bạn sẽ được đồng hành cùng những chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực.
Môi trường làm việc tích cực, văn minh
Tham gia các hoạt động nội bộ: Year-end party, sinh nhật, team building và các sự kiện gắn kết khác.
các hoạt động nội bộ
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần học viện đào tạo & tư vấn MindTalk Talent

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 86/42 Đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh,Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

