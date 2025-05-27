Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀ HƯNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀ HƯNG
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 125 Trần Minh Tông, Hòa Minh, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Tiếp nhận, sắp xếp hàng hóa đúng khu vực quy định
Đóng gói hàng hóa theo đơn đặt hàng, đảm bảo đúng số lượng – chủng loại
Hỗ trợ kiểm tra hàng hóa đầu vào và đầu ra
Hỗ trợ kiểm kê kho định kỳ và theo yêu cầu
Giữ gìn vệ sinh kho sạch sẽ, gọn gàng
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ trung cấp trở lên
Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, siêng năng
Có kỹ năng đóng gói, sắp xếp hàng hóa khoa học
Ưu tiên có kiến thức cơ bản về vật tư y tế hoặc dược phẩm
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀ HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 6 – 10 triệu đồng/tháng
Thưởng hiệu quả làm việc, phụ cấp (nếu có)
Được đào tạo về sản phẩm và quy trình làm việc
Môi trường làm việc ổn định, thân thiện
Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀ HƯNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
