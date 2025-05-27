Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀ HƯNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 125 Trần Minh Tông, Hòa Minh, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Tiếp nhận, sắp xếp hàng hóa đúng khu vực quy định

Đóng gói hàng hóa theo đơn đặt hàng, đảm bảo đúng số lượng – chủng loại

Hỗ trợ kiểm tra hàng hóa đầu vào và đầu ra

Hỗ trợ kiểm kê kho định kỳ và theo yêu cầu

Giữ gìn vệ sinh kho sạch sẽ, gọn gàng

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ trung cấp trở lên

Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, siêng năng

Có kỹ năng đóng gói, sắp xếp hàng hóa khoa học

Ưu tiên có kiến thức cơ bản về vật tư y tế hoặc dược phẩm

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀ HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 6 – 10 triệu đồng/tháng

Thưởng hiệu quả làm việc, phụ cấp (nếu có)

Được đào tạo về sản phẩm và quy trình làm việc

Môi trường làm việc ổn định, thân thiện

Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀ HƯNG

