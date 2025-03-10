Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Sinh nhật cá nhân, lễ, tết, team building, nghỉ mát tổ chức định kỳ; Môi trường làm việc cực chill, tiện lợi, hiện đại, sáng tạo, giàu năng lượng; Được hỗ trợ xe tại các điểm đón trả nội thành Hà Nội - Trường, Nhà trường cung cấp ăn trưa tại căng tin và phòng nghỉ tại khu KTX dành cho cán bộ, giảng viên; Tham gia BHXH, BHYT, BHTN… theo quy định của Nhà nước; Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Trường., Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

1/ Liên hệ với phụ huynh, học sinh từ dữ liệu có sẵn;

2/ Giới thiệu, tư vấn về các ngành nghề đào tạo của Nhà trường;

3/ Tìm hiểu, nghiên cứu nhu cầu của khách hàng;

4/ Tham gia tổ chức các sự kiện, chương trình ngoại khóa;

5/ Lập báo cáo về tình hình tuyển sinh.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Phù hợp hoặc mong muốn rèn luyện để phù hợp với văn hóa của LIC: Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, trung thực, nhiệt tình. Cùng cam kết đi nhanh hơn, xa hơn, vững vàng hơn trên con đường giáo dục nhằm đem đến cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần thay đổi hình ảnh con người Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm tại môi trường giáo dục.

Ưu tiên ứng viên được đào tạo ít nhất một bậc học (đại học/thạc sĩ/tiến sĩ);

Tại Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

