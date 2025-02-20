Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Chi Nhánh - Tổ Chức Giáo Dục Và Đào Tạo Apollo Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Chi Nhánh - Tổ Chức Giáo Dục Và Đào Tạo Apollo Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu
Vị trí này phù hợp với các ứng viên:
- Đam mê truyền cảm hứng học tập đến các thế hệ tương lai với các khóa học đầy thú vị
- Yêu thích và tự tin với kỹ năng giao tiếp với khách hàng
- Nhân viên Tư vấn là đại diện và là cầu nối của Apollo English với phụ huynh, học sinh đang có nhu cầu tìm kiếm trung tâm tiếng Anh chất lượng và chuyên nghiệp. Vị trí này thực hiện nhiệm vụ truyền tải các giá trị của Apollo English đến khách hàng, đồng thời tư vấn các khóa học phù hợp với trình độ và khả năng của học sinh.
Công việc bạn sẽ thực hiện:
- Tìm hiểu nhu cầu và tư vấn khóa học phù hợp với khả năng của học viên
- Chăm sóc khách hàng
- Giao tiếp với các phòng ban và các cộng sự liên quan
- Các công việc được giao khác
Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đam mê lĩnh vực giáo dục và có tinh thần học hỏi
- Làm ca xoay và cuối tuần
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
- Kỹ năng giao tiếp
- Có khả năng chịu được áp lực công việc
Tại Chi Nhánh - Tổ Chức Giáo Dục Và Đào Tạo Apollo Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh - Tổ Chức Giáo Dục Và Đào Tạo Apollo Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
