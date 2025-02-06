Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Fair Consulting Việt Nam (Fcvn) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Tham gia trực tiếp vào các nhóm tư vấn thuế cho khách hàng, chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

• Phân công công việc cho nhân viên cấp dưới để đảm bảo nhân viên thực hiện công việc hiệu quả cao nhất và hỗ trợ cho nhân viên nếu cần thiết;

• Rà soát và quản lý các công việc do nhân viên cấp dưới thực hiện bao gồm bảng tính lương, tờ khai thuế, các hồ sơ, thủ tục thuế, báo cáo tư vấn;

• Quản lý và kiểm soát các sản phẩm dịch vụ tư vấn thuế cho khách hàng và thời hạn cung cấp các dịch vụ tư vấn thuế theo yêu cầu của pháp luật về thuế và của khách hàng;

• Quản lý các mối quan hệ với khách hàng và cơ quan thuế liên quan đến các vấn đề về thuế;

• Trực tiếp tham gia các dự án rà soát thuế, hoàn thuế và hỗ trợ chuẩn bị thanh tra thuế cho khách hàng; tham gia tư vấn và các dự án đặc biệt theo yêu cầu của lãnh đạo công ty;

• Thực hiện tư vấn thuế cho khách hàng thông qua email, điện thoại và gặp trực tiếp với kinh nghiệm chuyên môn và kỹ năng chuyên nghiệp;

• Cập nhật các quy định mới về các sắc thuế.

2. Có trách nhiệm tiếp nhận chỉ đạo và báo cáo cho Tax Partner và ban lãnh đạo công ty và thực hiện các công viêc quản lý như sau:

• Hỗ trợ phát triển công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc như gặp gỡ các khách hàng tiềm năng, chuẩn bị báo giá và giới thiệu/đề xuất dịch vụ và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng.