Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 6 Triệu

Mức lương Từ 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 26 Đường số 8, VSIP 1, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Từ 6 Triệu

Vận hành và điều khiển máy móc sản xuất theo quy trình được chỉ định (máy robot, chích kem, lò nướng, máy đóng gói...)

Đảm bảo máy móc hoạt động hiệu quả và đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Theo dõi và điều chỉnh các tham số kỹ thuật như áp suất, nhiệt độ, tốc độ.

Phát hiện và xử lý các sự cố máy móc trong quá trình vận hành.

Thực hiện bảo dưỡng định kỳ và bảo trì sửa chữa đơn giản.

Lập báo cáo về hoạt động của máy móc hàng ngày.

Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng vận hành máy & sửa máy cơ bản.

Khả năng học hỏi nhanh, thích ứng tốt.

Đọc hiểu tài liệu tiếng anh là lợi thế

Làm việc độc lập và luôn hướng tới kết quả.

Vi tính thành thạo. Làm được tài liệu, huấn luyện.

HD dưới 1 năm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, tự động hóa các thiết bị máy móc.

Phép năm

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định

Bảo hiểm sức khỏe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin