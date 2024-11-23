Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 6 Triệu

Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 6 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM Pro Company
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM Pro Company

Kỹ thuật sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM Pro Company

Mức lương
Từ 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 26 Đường số 8, VSIP 1, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Từ 6 Triệu

Vận hành và điều khiển máy móc sản xuất theo quy trình được chỉ định (máy robot, chích kem, lò nướng, máy đóng gói...)
Đảm bảo máy móc hoạt động hiệu quả và đáp ứng yêu cầu sản xuất.
Theo dõi và điều chỉnh các tham số kỹ thuật như áp suất, nhiệt độ, tốc độ.
Phát hiện và xử lý các sự cố máy móc trong quá trình vận hành.
Thực hiện bảo dưỡng định kỳ và bảo trì sửa chữa đơn giản.
Lập báo cáo về hoạt động của máy móc hàng ngày.

Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng vận hành máy & sửa máy cơ bản.
Khả năng học hỏi nhanh, thích ứng tốt.
Đọc hiểu tài liệu tiếng anh là lợi thế
Làm việc độc lập và luôn hướng tới kết quả.
Vi tính thành thạo. Làm được tài liệu, huấn luyện.
HD dưới 1 năm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, tự động hóa các thiết bị máy móc.
Phép năm
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định
Bảo hiểm sức khỏe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 26 VSIP, đường số 8, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

