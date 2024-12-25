Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng, Đường DX
- 10, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương, Huyện Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
- Trực tiếp tham gia các công đoạn sản xuất như; chà nhám, cắt, uốn, hàn mài, đóng gói, hoàn thiện, đan...
- Bàn ghế nhựa đan giả mây xuất khẩu 100%
- Làm việc hành chính: 7h30-16h30, có tăng ca thường xuyên
- Chịu khó, siêng năng, ,thái độ tốt
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thái độ tốt
- Siêng năng, chịu khó
Tại Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia bảo hiểm đầy đủ
- Phép năm
- Lương tháng 13
- Chuyên cần, đồng phục
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
