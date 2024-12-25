Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 15 Triệu

- Trực tiếp tham gia các công đoạn sản xuất như; chà nhám, cắt, uốn, hàn mài, đóng gói, hoàn thiện, đan... - Bàn ghế nhựa đan giả mây xuất khẩu 100% - Làm việc hành chính: 7h30-16h30, có tăng ca thường xuyên - Chịu khó, siêng năng, ,thái độ tốt

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI