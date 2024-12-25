Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 15 Triệu

Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng

Kỹ thuật sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng, Đường DX

- 10, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Trực tiếp tham gia các công đoạn sản xuất như; chà nhám, cắt, uốn, hàn mài, đóng gói, hoàn thiện, đan...
- Bàn ghế nhựa đan giả mây xuất khẩu 100%
- Làm việc hành chính: 7h30-16h30, có tăng ca thường xuyên
- Chịu khó, siêng năng, ,thái độ tốt

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thái độ tốt
- Siêng năng, chịu khó

Tại Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia bảo hiểm đầy đủ
- Phép năm
- Lương tháng 13
- Chuyên cần, đồng phục

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng

Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Lâm Hiệp Hưng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 1/265, Khu phố Hòa Lân 2, Phường Thuận Giao, TX Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

