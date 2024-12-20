Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH NOA Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH NOA Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH NOA Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/01/2025
Công Ty TNHH NOA Việt Nam

Kỹ thuật sản xuất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại Công Ty TNHH NOA Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 23 Dan Chu St., VSIP II, Binh Duong

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trình độ văn hóa tốt nghiệp cao đẳng trờ lên
- Trình độ chuyên môn điện công nghiệp, điện tử công nghiệp
- Thành thạo vi tính văn phòng word, excel, power point...
- Đọc hiểu bản vẽ
- Có khả năng nhận thức tốt
- Tối thiểu 2 năm Kinh nghiệm quản lí QC.
- Khả năng tự lập và sắp xếp công việc.
- Biết ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng JP là một lợi thế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Không giới hạn độ tuổi.
- Tốt nghiệp trung cấp - cao đẳng- đại học chuyên ngành điện, điện tử, cơ điện
- Có thể sử dung các máy công cụ để chế tạo khuôn, Jig .
- Vẽ, đọc được bản vẽ

Tại Công Ty TNHH NOA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH NOA Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH NOA Việt Nam

Công Ty TNHH NOA Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 23 Đường Dân Chủ, Khu Công Nghiệp Việt Nam – Singapore II, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-thuat-san-xuat-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job272251
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk
Hạn nộp: 14/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
Hạn nộp: 03/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kim Tín Gỗ Xanh
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty Cổ Phần Kim Tín Gỗ Xanh làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kim Tín Gỗ Xanh
Hạn nộp: 21/06/2025
Đã hết hạn 10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Hạn nộp: 31/05/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Karofi Holding
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 2 USD
Tập Đoàn Karofi Holding
Hạn nộp: 06/05/2025
Đã hết hạn 12 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 29/04/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Hạn nộp: 24/05/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 500 USD
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Hạn nộp: 17/05/2025
Đã hết hạn 350 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
Hạn nộp: 20/04/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH M&C Electronics Vina
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH M&C Electronics Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH M&C Electronics Vina
Hạn nộp: 18/04/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Còn 28 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Còn 22 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Còn 20 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Amway Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amway Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 11/10/2025
Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Còn 99 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Torrecid Vietnam Co; Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Torrecid Vietnam Co; Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Torrecid Vietnam Co; Ltd
Hạn nộp: 18/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Hạn nộp: 17/10/2025
Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk
Hạn nộp: 14/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
Hạn nộp: 03/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kim Tín Gỗ Xanh
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty Cổ Phần Kim Tín Gỗ Xanh làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kim Tín Gỗ Xanh
Hạn nộp: 21/06/2025
Đã hết hạn 10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Hạn nộp: 31/05/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Karofi Holding
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 2 USD
Tập Đoàn Karofi Holding
Hạn nộp: 06/05/2025
Đã hết hạn 12 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 29/04/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Hạn nộp: 24/05/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 500 USD
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Hạn nộp: 17/05/2025
Đã hết hạn 350 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
Hạn nộp: 20/04/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH M&C Electronics Vina
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH M&C Electronics Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH M&C Electronics Vina
Hạn nộp: 18/04/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất