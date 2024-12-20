Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH NOA Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 23 Dan Chu St., VSIP II, Binh Duong

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trình độ văn hóa tốt nghiệp cao đẳng trờ lên

- Trình độ chuyên môn điện công nghiệp, điện tử công nghiệp

- Thành thạo vi tính văn phòng word, excel, power point...

- Đọc hiểu bản vẽ

- Có khả năng nhận thức tốt

- Tối thiểu 2 năm Kinh nghiệm quản lí QC.

- Khả năng tự lập và sắp xếp công việc.

- Biết ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng JP là một lợi thế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Không giới hạn độ tuổi.

- Tốt nghiệp trung cấp - cao đẳng- đại học chuyên ngành điện, điện tử, cơ điện

- Có thể sử dung các máy công cụ để chế tạo khuôn, Jig .

- Vẽ, đọc được bản vẽ

Tại Công Ty TNHH NOA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH NOA Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.