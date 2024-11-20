Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: ĐT 743, Khu phố Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham gia vào quá trình thử nghiệm khuôn ép nhựa, đảm bảo khuôn đạt tiêu chuẩn chất lượng trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt.

Tham gia vào quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm ép nhựa.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Nhận khuôn để thử (Phiếu kiểm tra, bàn giao khuôn).

Chuẩn bị thử khuôn (khuôn, máy, các phụ kiện đi kèm...).

Xem kế hoạch thử khuôn (Bảng kế hoạch).

Kiểm tra nguyên vật liệu (sẵn có, tỷ lệ pha trộn, thời gian sấy, nhiệt độ sấy).

Cài đặt và ghi chép thông số máy mỗi lần thử (Bảng thông số máy).

Thực hiện thay khuôn để thử (Báo cáo thay khuôn đổi màu).

Xuất phế cục trong sản xuất mỗi ca (Thẻ kho).

Phối hợp với các nhánh liên quan cho việc thử mẫu đạt yêu cầu.

Tiến hành thử nghiệm khuôn, theo dõi và ghi nhận kết quả thử nghiệm.

Phân tích kết quả thử nghiệm, báo cáo cho kỹ sư về tình trạng khuôn, các vấn đề phát sinh trong quá trình thử nghiệm.

Hỗ trợ kỹ sư sửa chữa, cải tiến khuôn sau khi thử nghiệm.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng truyền đạt thông tin hiệu quả.

Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát

Thưởng Lương tháng 13

Cơm tại căn tin công ty

Chế độ phúc lợi: Qùa sinh nhật, lễ tết, 8/3, 20/10, Quốc tế thiếu nhi, Trung thu,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH

