Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Cụm công nghiệp dốc 47, khu phố Long Khánh 2, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Long Thành, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Vận hành và giám sát máy đùn nhựa trong quá trình sản xuất

Chuẩn bị nguyên liệu và thiết lập máy đùn nhựa trước khi bắt đầu ca làm việc

Kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra và điều chỉnh các thông số máy khi cần thiết

Bảo trì cơ bản và vệ sinh máy móc sau mỗi ca làm việc

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sống tại Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai, Có kinh nghiệm hoặc chưa có công ty sẽ đào tạo

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, sinh viên mới ra trường

Có khả năng làm việc theo ca

Chịu được môi trường làm việc trong nhà máy sản xuất

Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Sức khỏe tốt, có thể đứng làm việc trong thời gian dài

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về quy trình vận hành máy đùn nhựa và các kỹ năng liên quan

Môi trường làm việc an toàn, được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Có cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý sau thời gian làm việc và có kinh nghiệm

Được tham gia các hoạt động đoàn thể, văn hóa, thể thao của công ty

Được hưởng các chế độ phúc lợi như quà sinh nhật, lễ tết, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.