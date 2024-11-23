Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC

Kỹ thuật sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Cụm công nghiệp dốc 47, khu phố Long Khánh 2, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Long Thành, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Vận hành và giám sát máy đùn nhựa trong quá trình sản xuất
Chuẩn bị nguyên liệu và thiết lập máy đùn nhựa trước khi bắt đầu ca làm việc
Kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra và điều chỉnh các thông số máy khi cần thiết
Bảo trì cơ bản và vệ sinh máy móc sau mỗi ca làm việc

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sống tại Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai, Có kinh nghiệm hoặc chưa có công ty sẽ đào tạo
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, sinh viên mới ra trường
Có khả năng làm việc theo ca
Chịu được môi trường làm việc trong nhà máy sản xuất
Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Sức khỏe tốt, có thể đứng làm việc trong thời gian dài

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về quy trình vận hành máy đùn nhựa và các kỹ năng liên quan
Môi trường làm việc an toàn, được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý sau thời gian làm việc và có kinh nghiệm
Được tham gia các hoạt động đoàn thể, văn hóa, thể thao của công ty
Được hưởng các chế độ phúc lợi như quà sinh nhật, lễ tết, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thửa đất số 296, KP Trung Thắng, P Bình Thắng, Tp Dĩ An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

