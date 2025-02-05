Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 350 - 400 USD

Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng

Mức lương
350 - 400 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: TT. An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 350 - 400 USD

- Vận hành, sang chiết nạp sản phẩm
- Bảo trì tu sửa khi có yêu cầu từ Quản lý, Nhận và bàn giao các thiết bị làm việc
- Chịu trách nhiệm giao nhận các vỏ chai các sản phẩm khí, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vỏ chai các vỏ chai trực tiếp khi đưa vào nạp sản phẩm

Với Mức Lương 350 - 400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành CƠ KHÍ, ĐIỆN
- Sức khỏe tốt
- Trung thực, thật thà
** Chế độ:
- Lương cứng: 7 -8 triệu đồng/ tháng. Tham gia đủ bảo hiểm theo Luật quy định
- Thưởng sản phẩm hàng tháng. Thưởng KPI 3-4 tháng lương/năm.
- Bảo hiểm sức khỏe 24/7, khám sức khỏe định kỳ gói VIP 2.5 triệu đồng
- Du lịch hàng năm, đào tạo ngoại ngữ

Tại Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng

Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thị trấn An Dương, huyên An Dương, thành phố Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

