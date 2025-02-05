Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 350 - 400 USD

- Vận hành, sang chiết nạp sản phẩm

- Bảo trì tu sửa khi có yêu cầu từ Quản lý, Nhận và bàn giao các thiết bị làm việc

- Chịu trách nhiệm giao nhận các vỏ chai các sản phẩm khí, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vỏ chai các vỏ chai trực tiếp khi đưa vào nạp sản phẩm