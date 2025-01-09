Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Iko Thompson Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty TNHH Iko Thompson Việt Nam
- Hải Phòng: KCN Nhật Bản
- Hải Phòng, An Hưng, An Dương, Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thiết lập quy trình xử lý máy móc.
- Lập phương án và tiến hành các phương pháp nhằm hợp lý hóa sản xuất.
- Đo lường và báo cáo hiệu suất của việc hợp lý hóa kế hoạch.
- Quản lý thiết bị (lắp đặt chuyển giao …), sửa chữa máy móc khi có sự cố.
- Điều tra, phân tích năng lực của công đoạn liên quan đến máy móc.
- Thiết kế công cụ, đồ gá cho gia công.
- Quản lý các tiêu chuẩn công việc liên quan.
- Giám sát, kiểm tra hệ thống thiết bị điện.
- Thi công cấp điện, khí cho các máy sản xuất.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu khác từ cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi : 23 – 30 ; giới tính : nam
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật (thiết kế, cơ khí, điện tự động hóa) từ loại Khá trở lên
- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt trong xử lý các tình huống.
- Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình, sáng tạo và có trách nhiệm cao trong công việc.
Tại Công Ty TNHH Iko Thompson Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
