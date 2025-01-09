Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Iko Thompson Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

- Thiết lập quy trình xử lý máy móc.

- Lập phương án và tiến hành các phương pháp nhằm hợp lý hóa sản xuất.

- Đo lường và báo cáo hiệu suất của việc hợp lý hóa kế hoạch.

- Quản lý thiết bị (lắp đặt chuyển giao …), sửa chữa máy móc khi có sự cố.

- Điều tra, phân tích năng lực của công đoạn liên quan đến máy móc.

- Thiết kế công cụ, đồ gá cho gia công.

- Quản lý các tiêu chuẩn công việc liên quan.

- Giám sát, kiểm tra hệ thống thiết bị điện.

- Thi công cấp điện, khí cho các máy sản xuất.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu khác từ cấp trên.