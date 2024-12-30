Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

1. Vận hành (50%)

- Vận hành hệ thống trạm biến áp 110kV, Scada.

- Kiểm tra thiết bị, ghi chép thông số vận hành.

- Xử lý sự cố hệ thống điện.

- Thực hiện công việc trong ca trực theo sự chỉ đạo của Trưởng ca, báo cáo công việc trong ca trực cho Trưởng ca.

2. Bảo trì (50%):

- Giám sát hoạt động bảo trì các trạm biến áp: phối hợp với các nhà thầu, thực hiện các biện pháp an toàn cho công tác bảo trì như cắt điện, cách ly nguồn điện, bàn giao hiện trường. Cấp điện trở lại sau bảo trì.

- Tham gia bảo trì theo quy định, bảo trì phòng ngừa sự cố, bảo trì khắc phục cho hệ thống điện trong khu công nghiệp.

- Bảo trì sự cố: phối hợp với cấp trên, đơn vị nhà thầu, khách hàng để khắc phục sự cố, khôi phục nguồn điện cho khách hàng, phân tích sự cố, đưa ra những cải tiến để cải thiện hệ thống cung cấp điện an toàn và liên tục. (điện thoại 24/24, luôn trạng thái sẵng sàng đến làm việc nếu có huy động).

- Bảo trì cải tiến: nghiên cứu và đề xuất cải tiến thiết bị và chế độ vận hành để tăng độ tin cậy cung cấp điện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trạm trưởng phân công.