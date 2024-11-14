Tuyển Vận hành Thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ GLAMOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Vận hành Thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ GLAMOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ GLAMOR
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ GLAMOR

Vận hành Thương mại điện tử

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành Thương mại điện tử Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ GLAMOR

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CT1 Tràng An Complex, số 1 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Vận hành Thương mại điện tử Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Chịu trách nhiệm doanh thu và tỷ lệ chi phí
- Điều phối, vận hành công tác livestream: Sắp xếp lịch live, phiên live, trợ live, lên list sản phẩm live, lên ý tưởng deco phiên live
- Làm việc với kam về các chiến dịch của sàn
- Làm việc với các team creator, booking, affiliate nhằm gia tăng doanh số
- Đảm bảo chỉ số vận hành sàn theo tiêu chí Shop Mall: Phản hồi khách hàng, tỷ lệ đổi trả hàng, đánh giá của khách hàng, tỷ lệ trễ đơn hàng,...
- Cập nhật thông tin sản phẩm và chính sách của công ty: Đảm bảo đúng, đủ
- Kiểm soát tiến độ đóng gói đơn hàng gửi tới khách hàng kịp thời
- Báo cáo hoạt động chung của sàn: Tuần, tháng, quý, năm, và từng chương trình
- Đề xuất, tham mưu giúp tăng trưởng doanh thu, giảm thiểu chi phí và đảm bảo chỉ số gian hàng
- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu từ 6 th kinh nghiệm trở lên.
- Am hiểu các sàn TMĐT
- Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận và trách nhiệm;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực thời trang, yêu thích thời trang;
- Năng động, nhiệt tình, có khả năng chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ GLAMOR Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 8 - 15Tr/Tháng (Bao gồm Lương cứng và % doanh thu)
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, ổn định, có cơ hội thăng tiến.
- Được hưởng toàn bộ các quyền lợi theo luật lao động ban hành: Bảo hiểm, Lương thâm niên, Lương ngày phép năm, thưởng lễ Tết, Tết Trung thu, 8/3, 20/10, thưởng cuối năm... và các chế độ phúc lợi khác của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ GLAMOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ GLAMOR

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ GLAMOR

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

