Tuyển Vận hành Thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ GLAMOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT1 Tràng An Complex, số 1 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Vận hành Thương mại điện tử Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Chịu trách nhiệm doanh thu và tỷ lệ chi phí

- Điều phối, vận hành công tác livestream: Sắp xếp lịch live, phiên live, trợ live, lên list sản phẩm live, lên ý tưởng deco phiên live

- Làm việc với kam về các chiến dịch của sàn

- Làm việc với các team creator, booking, affiliate nhằm gia tăng doanh số

- Đảm bảo chỉ số vận hành sàn theo tiêu chí Shop Mall: Phản hồi khách hàng, tỷ lệ đổi trả hàng, đánh giá của khách hàng, tỷ lệ trễ đơn hàng,...

- Cập nhật thông tin sản phẩm và chính sách của công ty: Đảm bảo đúng, đủ

- Kiểm soát tiến độ đóng gói đơn hàng gửi tới khách hàng kịp thời

- Báo cáo hoạt động chung của sàn: Tuần, tháng, quý, năm, và từng chương trình

- Đề xuất, tham mưu giúp tăng trưởng doanh thu, giảm thiểu chi phí và đảm bảo chỉ số gian hàng

- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu từ 6 th kinh nghiệm trở lên.

- Am hiểu các sàn TMĐT

- Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận và trách nhiệm;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực thời trang, yêu thích thời trang;

- Năng động, nhiệt tình, có khả năng chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ GLAMOR Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 8 - 15Tr/Tháng (Bao gồm Lương cứng và % doanh thu)

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, ổn định, có cơ hội thăng tiến.

- Được hưởng toàn bộ các quyền lợi theo luật lao động ban hành: Bảo hiểm, Lương thâm niên, Lương ngày phép năm, thưởng lễ Tết, Tết Trung thu, 8/3, 20/10, thưởng cuối năm... và các chế độ phúc lợi khác của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ GLAMOR

