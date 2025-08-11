Tuyển Nhân viên vận hành INOAC Vietnam CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên vận hành INOAC Vietnam CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

INOAC Vietnam CO., LTD.
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
INOAC Vietnam CO., LTD.

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại INOAC Vietnam CO., LTD.

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lot 36, Quang Minh IZ, Quang Minh Commune

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

***JOB DESCRIPTION:
- Responsible for all improvement activities
- Control machinery, equipment, tools
- Set up and control layout
- Establishing work flow, working standard, technical standard for new product and training worker
- Other tasks assigned by superiors
***SALARY & BENEFITS:
- Salary: Negotiate. Annual salary increase based on job performance evaluation.
- Bonus: From 02 - 05 months salary/year.
- Fully participate in social insurance according to Vietnamese law.
- Free lunch; Annual summer trip; Family Festival; Year-end party; Sports activities, team-building...
- Daily shuttle bus from Hanoi center, Long Bien, Dong Anh, Soc Son, Phuc Yen to the company.
- Opportunity to attend professional training every year (domestic and oversea).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Male. University graduated with relevant major.

Tại INOAC Vietnam CO., LTD. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại INOAC Vietnam CO., LTD.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

INOAC Vietnam CO., LTD.

INOAC Vietnam CO., LTD.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lot 36, Quang Minh industrial park, Quang Minh town, Me Linh district, Hanoi city, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

