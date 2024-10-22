Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: KCN TIÊN SƠN, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Chịu trách nhiệm xuất khẩu hàng hóa, khai báo hải quan và xử lý các chứng từ liên quan.
2. Chịu trách nhiệm các hoạt động như vận chuyển quốc tế, vận tải hàng không và chuyển phát nhanh.
3. Chịu trách nhiệm kiểm tra, lưu trữ chứng từ logistics, kiểm tra chi phí logistics và đề nghị thanh toán.
4. Chịu trách nhiệm làm chứng từ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Cử nhân trở lên.
2. Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt, tính cách vui vẻ, trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.
3. Thông thạo tiếng Trung, có thể đọc và viết tiếng Anh,
4. Nắm chắc hoạt động kinh doanh xuất khẩu của Trung Quốc và có thể phân loại các loại nguyên liệu khác nhau theo mã số hải quan, nắm chắc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gia công của Việt Nam và xử lý hồ sơ xin giấy phép xuất xứ/nhập khẩu, v.v.
5. Hậu cần quốc tế: Hậu cần xuất nhập khẩu Trung Quốc/Việt Nam phối hợp các bộ phận liên quan để hợp tác giúp việc xuất nhập nguyên liệu được thông suốt.
6. Có khả năng xử lý linh hoạt các vấn đề gặp phải trong công việc, giải quyết kịp thời và chuẩn hóa các quy trình
7. Có thể đi công tác Trung Quốc ngắn hạn

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các đãi ngộ theo quy định Môi trường làm việc tốt, cơ hội thăng tiến cao Được đi đào tạo tại Trung Quốc
Được hưởng đầy đủ các đãi ngộ theo quy định
Môi trường làm việc tốt, cơ hội thăng tiến cao
Được đi đào tạo tại Trung Quốc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN TIÊN SƠN, TỪ SƠN, BẮC NINH

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

