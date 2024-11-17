Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Công ty TNHH Dayeon Bi Jou Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại Công ty TNHH Dayeon Bi Jou Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: KCN Đồng Văn I, Phường Duy Minh, Duy Tiên
Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương Thỏa thuận
- Theo dõi đơn hàng, tiếp nhận và xử lý thông tin, hồ sơ từ phía khách hàng.
- Tiếp đón và truyền đạt thông tin từ khách hàng tới các bộ phận liên quan.
- Xử lý các vấn đề phát sinh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm (vào làm sẽ được đào tạo)
Nhanh nhẹn, có khả năng tổng hợp, xử lý vấn đề tốt
Sử dụng thành thạo 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết tiếng Anh
Kỹ năng sử dụng máy tính tốt, sử dụng được Word, Excel.
Tại Công ty TNHH Dayeon Bi Jou Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng bảo hiểm sau khi ký hợp đồng và hưởng các chế độ khác theo pháp luật Việt Nam và của công ty.
Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ.
Môi trường làm việc thân thiện.
Lương thoả thuận theo năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dayeon Bi Jou Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
