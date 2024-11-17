Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Công ty TNHH Dayeon Bi Jou Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn I, Phường Duy Minh, Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi đơn hàng, tiếp nhận và xử lý thông tin, hồ sơ từ phía khách hàng.

- Tiếp đón và truyền đạt thông tin từ khách hàng tới các bộ phận liên quan.

- Xử lý các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm (vào làm sẽ được đào tạo)

Nhanh nhẹn, có khả năng tổng hợp, xử lý vấn đề tốt

Sử dụng thành thạo 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết tiếng Anh

Kỹ năng sử dụng máy tính tốt, sử dụng được Word, Excel.

Tại Công ty TNHH Dayeon Bi Jou Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng bảo hiểm sau khi ký hợp đồng và hưởng các chế độ khác theo pháp luật Việt Nam và của công ty.

Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ.

Môi trường làm việc thân thiện.

Lương thoả thuận theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dayeon Bi Jou Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.