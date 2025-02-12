Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP XANH IVILA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

- Chăm sóc Khách hàng/Đại lý hiện tại của công ty

- Tìm kiếm và phát triển Khách hàng/Đại lý mới ở tỉnh

- Lập kế hoạch, đưa ra phương án để tiếp cận các đại lý ở tỉnh. Liên hệ, lên kế hoạch gặp mặt giới thiệu tư vấn sản phẩm thiết bị tưới của công ty.

- Tư vấn bán hàng, lên đơn bán hàng, theo dõi, kiểm soát đơn đặt hàng

- Đàm phán, chăm sóc KH trước trong và sau quá trình bán hàng, thúc đẩy sản lượng cho công ty

- Tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh của từng khu vực quản lý

- Theo dõi và thu hồi công nợ

- Báo cáo công việc hàng ngày và định kỳ cho quản lý

- Các hoạt động hỗ trợ bán hàng khác theo yêu cầu của quản lý và Giám đốc