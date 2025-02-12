Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP XANH IVILA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP XANH IVILA
- Hà Nội: , Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
- Chăm sóc Khách hàng/Đại lý hiện tại của công ty
- Tìm kiếm và phát triển Khách hàng/Đại lý mới ở tỉnh
- Lập kế hoạch, đưa ra phương án để tiếp cận các đại lý ở tỉnh. Liên hệ, lên kế hoạch gặp mặt giới thiệu tư vấn sản phẩm thiết bị tưới của công ty.
- Tư vấn bán hàng, lên đơn bán hàng, theo dõi, kiểm soát đơn đặt hàng
- Đàm phán, chăm sóc KH trước trong và sau quá trình bán hàng, thúc đẩy sản lượng cho công ty
- Tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh của từng khu vực quản lý
- Theo dõi và thu hồi công nợ
- Báo cáo công việc hàng ngày và định kỳ cho quản lý
- Các hoạt động hỗ trợ bán hàng khác theo yêu cầu của quản lý và Giám đốc
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giao tiếp khéo và xử lý tình huống nhanh nhẹn.
- Sử dụng máy tính thành thạo
- Trung thực, thẳng thắn, có trách nhiệm, có ý thức phối hợp khi làm việc nhóm
- Yêu thích kinh doanh. Sẵn sàng cống hiến hết mình để có thu nhập cao
- Ưu tiên ứng viên đã từng bán hàng sản phẩm kỹ thuật
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP XANH IVILA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP XANH IVILA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI