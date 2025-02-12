Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP XANH IVILA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP XANH IVILA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP XANH IVILA
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP XANH IVILA

Phát triển thị trường

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP XANH IVILA

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: , Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Chăm sóc Khách hàng/Đại lý hiện tại của công ty
- Tìm kiếm và phát triển Khách hàng/Đại lý mới ở tỉnh
- Lập kế hoạch, đưa ra phương án để tiếp cận các đại lý ở tỉnh. Liên hệ, lên kế hoạch gặp mặt giới thiệu tư vấn sản phẩm thiết bị tưới của công ty.
- Tư vấn bán hàng, lên đơn bán hàng, theo dõi, kiểm soát đơn đặt hàng
- Đàm phán, chăm sóc KH trước trong và sau quá trình bán hàng, thúc đẩy sản lượng cho công ty
- Tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh của từng khu vực quản lý
- Theo dõi và thu hồi công nợ
- Báo cáo công việc hàng ngày và định kỳ cho quản lý
- Các hoạt động hỗ trợ bán hàng khác theo yêu cầu của quản lý và Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam độ tuổi 24-30
- Giao tiếp khéo và xử lý tình huống nhanh nhẹn.
- Sử dụng máy tính thành thạo
- Trung thực, thẳng thắn, có trách nhiệm, có ý thức phối hợp khi làm việc nhóm
- Yêu thích kinh doanh. Sẵn sàng cống hiến hết mình để có thu nhập cao
- Ưu tiên ứng viên đã từng bán hàng sản phẩm kỹ thuật

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP XANH IVILA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP XANH IVILA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP XANH IVILA

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP XANH IVILA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 14, D3, Khu Geleximco, Dương Nội, Hà Đông, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-phat-trien-thi-truong-thu-nhap-10-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job290362
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh
Hạn nộp: 10/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Thái Nguyên Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn JHL Việt Nam
Tuyển Phát triển thị trường Tập đoàn JHL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Tập đoàn JHL Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RABILOO
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH RABILOO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH RABILOO
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 37 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Quảng Ninh Còn 98 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Quảng Ninh Còn 98 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh
Hạn nộp: 10/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Thái Nguyên Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn JHL Việt Nam
Tuyển Phát triển thị trường Tập đoàn JHL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Tập đoàn JHL Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RABILOO
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH RABILOO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH RABILOO
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MINH LONG
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty TNHH Việt Phát Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH Việt Phát Group
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KIM KHÍ VIỆT ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KIM KHÍ VIỆT ANH
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường Hộ kinh doanh Nguyễn Thu Trà 68 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Hộ kinh doanh Nguyễn Thu Trà 68
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Vietsoftpro
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN APS PAINT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN APS PAINT VIỆT NAM
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ATA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ATA VIỆT NAM
Trên 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Phát triển thị trường Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thương Mại Và Dịch Vụ JVGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thương Mại Và Dịch Vụ JVGroup
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH LEVERAGE KNOWLEDGE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH LEVERAGE KNOWLEDGE VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 40 Triệu CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THUẬN PHÁT
16 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty TNHH Forevermark VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu Công ty TNHH Forevermark VietNam
14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH Vina Hachi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH Vina Hachi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong- CN Hà Nội
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN OPEN HEALTHCARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN OPEN HEALTHCARE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN HUVIRON VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HUVIRON VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH NHÔM VĨNH HƯNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH NHÔM VĨNH HƯNG VIỆT NAM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN MD GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN MD GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM WAKAMONO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM WAKAMONO
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH RABILOO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH RABILOO
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường Tập đoàn JHL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu Tập đoàn JHL Việt Nam
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm