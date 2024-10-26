Tuyển Phiên Dịch thu nhập 16 - 23 triệu Toàn thời gian tại Vĩnh Phúc

Tuyển Phiên Dịch thu nhập 16 - 23 triệu Toàn thời gian tại Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần đầu tư VJC
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty cổ phần đầu tư VJC

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần đầu tư VJC

Mức lương
16 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 16 - 23 Triệu

Phiên dịch tiếng Hàn - Việt cho ban giám đốc Phiên dịch cuộc họp Phiên dịch trong các cuộc họp theo yêu cầu Biên dịch các văn bản có liên quan đến công việc theo khả năng Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 16 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi 20 – 32T, tốt nghiệp THPT Tiếng Topik 5/6 (có chứng chỉ) CHẤP NHẬN SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG – KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thân Có trách nghiệm với công việc. Có xe đưa đón đi phỏng vấn và đi làm tại Hà Nội
Tại Công ty cổ phần đầu tư VJC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 16 - 23tr Làm việc: từ thứ 2-7 Xe đưa đón đi làm và phỏng vấn từ nội thành Hà Nội Được đóng Bảo hiểm theo đúng quy định của nhà nước. Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty Lương thưởng tháng 13 Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng linh kiện điện tử: tấm mạch in mềm (FPCB)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư VJC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư VJC

Công ty cổ phần đầu tư VJC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

