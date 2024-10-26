Tuyển Phiên Dịch thu nhập 16 - 23 triệu Toàn thời gian tại Vĩnh Phúc

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần đầu tư VJC
Mức lương
16 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 16 - 23 Triệu
Phiên dịch tiếng Hàn - Việt cho ban giám đốc
Phiên dịch cuộc họp
Phiên dịch trong các cuộc họp theo yêu cầu
Biên dịch các văn bản có liên quan đến công việc theo khả năng
Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 16 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, tuổi 20 – 32T, tốt nghiệp THPT Tiếng Topik 5/6 (có chứng chỉ) CHẤP NHẬN SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG – KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thân Có trách nghiệm với công việc. Có xe đưa đón đi phỏng vấn và đi làm tại Hà Nội
Nữ, tuổi 20 – 32T, tốt nghiệp THPT
Tiếng Topik 5/6 (có chứng chỉ)
CHẤP NHẬN SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG – KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thân
Có trách nghiệm với công việc.
Có xe đưa đón đi phỏng vấn và đi làm tại Hà Nội
Tại Công ty cổ phần đầu tư VJC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 16 - 23tr Làm việc: từ thứ 2-7 Xe đưa đón đi làm và phỏng vấn từ nội thành Hà Nội Được đóng Bảo hiểm theo đúng quy định của nhà nước. Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty Lương thưởng tháng 13 Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng linh kiện điện tử: tấm mạch in mềm (FPCB)
Mức lương: 16 - 23tr
Làm việc: từ thứ 2-7
Xe đưa đón đi làm và phỏng vấn từ nội thành Hà Nội
Được đóng Bảo hiểm theo đúng quy định của nhà nước.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty
Lương thưởng tháng 13
Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng linh kiện điện tử: tấm mạch in mềm (FPCB)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư VJC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
