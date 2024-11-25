Tuyển Chuyên Viên Nhân Sự thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Nghệ An

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 81 Cao Bá Quát, Phường Trường Thi, TP Vinh

1. Mô tả công việc

Là Chuyên viên Hành chính Nhân sự, bạn sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động nhân sự và hành chính của công ty diễn ra hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn lực và tổ chức các hoạt động vận hành. Công việc cụ thể bao gồm:

A. Quản lý nhân sự:

Thực hiện tuyển dụng: đăng tin, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và onboarding cho nhân sự mới.

Theo dõi, cập nhật thông tin nhân sự, quản lý hợp đồng lao động và hồ sơ cá nhân.

Quản lý chấm công, tính lương, thưởng, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi khác.

Kiểm soát năng suất lao động, hiệu quả công việc thông qua KPIs-OKRs;

Tổ chức đào tạo nội bộ, đánh giá năng lực nhân viên.

B. Hành chính:

Xây dựng và thực hiện các chính sách, quy trình nội bộ liên quan đến hành chính và nhân sự.

Quản lý văn phòng phẩm, thiết bị, cơ sở vật chất tại văn phòng và các dự án công trình.

Tổ chức sự kiện nội bộ: họp hành, team building, kỷ niệm ngày lễ lớn.

Phối hợp tổ chức các sự kiện lớn (liên quan đến kinh doanh đèn LED và công trình).

C. Hỗ trợ kinh doanh dự án:

Phối hợp với phòng Kinh doanh trong các thủ tục nhân sự liên quan đến các dự án công trình hoặc sự kiện lớn.

Hỗ trợ các công việc hành chính tại dự án khi cần thiết.

2. Yêu cầu ứng viên

Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh, Luật hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm:

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực kinh doanh dự án hoặc tổ chức sự kiện.

Kỹ năng:

Thành thạo các phần mềm văn phòng (MS Office).

Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề và đàm phán tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả.

Khả năng tổ chức công việc khoa học, chịu áp lực tốt.

Ưu tiên:

Ứng viên hiểu biết về quy định lao động, bảo hiểm, hoặc từng làm việc trong môi trường tổ chức sự kiện.

3. Quyền lợi

Mức lương: Cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng doanh số, hiệu suất công việc và các dịp lễ, Tết.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, du lịch cùng công ty.

