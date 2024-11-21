Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ATP HOLDING làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ATP HOLDING
- Vĩnh Phúc: KĐT TIMEGARDEN
- KHAI QUANG, TP Vĩnh Yên
Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng, phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng;
- Gọi điện, gặp gỡ, tư vấn dịch vụ tới các khách hàng, tìm hiểu thị trường, đánh giá nhu cầu.
- Duy trì sự gắn kết, tương tác tốt với khách hàng, chăm sóc khách hàng cũ; Phát triển mối quan hệ giữa công ty, CTV và khách hàng
- Thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh được giao
- Tham gia hỗ trợ CTV tổ chức các sự kiện phát triển và chăm sóc hệ thống khách hàng, hỗ trợ giải đáp các thông tin sản phẩm, chính sách, CTKM, push sales, chốt sales
- Phối hợp với Marketing tổ chức các sự kiện phục vụ cho hoạt động truyền thông, quảng bá, phát triển thị trường phục vụ bán hàng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm làm bán hàng, kinh doanh tối thiểu 1 năm
- Năng động, nhiệt tình, giao tiếp tốt
- Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ATP HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương/Thưởng KQKD
- Thưởng hoàn thành chỉ tiêu cá nhân/tập thể
- Thưởng phát triển khách hàng mới
- Thưởng giới thiệu NVKD/CTV KD- Thưởng phát triển Đại lý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ATP HOLDING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
