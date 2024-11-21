Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ATP HOLDING làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ATP HOLDING
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ATP HOLDING

Sales Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ATP HOLDING

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: KĐT TIMEGARDEN

- KHAI QUANG, TP Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng, phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng;
- Gọi điện, gặp gỡ, tư vấn dịch vụ tới các khách hàng, tìm hiểu thị trường, đánh giá nhu cầu.
- Duy trì sự gắn kết, tương tác tốt với khách hàng, chăm sóc khách hàng cũ; Phát triển mối quan hệ giữa công ty, CTV và khách hàng
- Thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh được giao
- Tham gia hỗ trợ CTV tổ chức các sự kiện phát triển và chăm sóc hệ thống khách hàng, hỗ trợ giải đáp các thông tin sản phẩm, chính sách, CTKM, push sales, chốt sales
- Phối hợp với Marketing tổ chức các sự kiện phục vụ cho hoạt động truyền thông, quảng bá, phát triển thị trường phục vụ bán hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
- Có kinh nghiệm làm bán hàng, kinh doanh tối thiểu 1 năm
- Năng động, nhiệt tình, giao tiếp tốt
- Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ATP HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 6-8 triệu/tháng + Thưởng kinh doanh, Tổng thu nhập từ 10-15tr
- Lương/Thưởng KQKD
- Thưởng hoàn thành chỉ tiêu cá nhân/tập thể
- Thưởng phát triển khách hàng mới
- Thưởng giới thiệu NVKD/CTV KD- Thưởng phát triển Đại lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ATP HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ATP HOLDING

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ATP HOLDING

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 38, Tổ 7, phường Trưng Trắc, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

