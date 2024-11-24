Tuyển Marketing Director CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÍ DƯƠNG làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Nghệ An: TP Vinh

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển chiến lược/kế hoạch tiếp thị cho các dự án/sản phẩm.

Xây dựng thương hiệu cho dự án/sản phẩm

Đánh giá kết quả tiếp thị/truyền thông.

Quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng (CRM).

Quản lý và vận hành phòng tiếp thị:

Đảm bảo các hoạt động tiếp thị của phòng ban được thực hiện hiệu quả và đạt các mục tiêu kinh doanh.

Quản lý đội ngũ tiếp thị, phân công nhiệm vụ và đảm bảo sự hợp tác và phát triển cá nhân trong phòng ban.

Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khác như bán hàng, phát triển sản phẩm và dịch vụ khách hàng để đảm bảo các chiến lược tiếp thị phù hợp.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giáo dục: Bằng cử nhân lĩnh vực Truyền thông, Kinh doanh hoặc một lĩnh vực liên quan. Bằng MBA hoặc thạc sỹ kinh tế/truyền thông là một lợi thế.

Kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong các vai trò truyền thông hoặc phát triển kinh doanh mảng bất động sản với trách nhiệm tăng dần. Ít nhất 3-5 năm ở vị trí lãnh đạo cấp trung.

Kỹ năng

Khả năng phân tích và tư duy sáng tạo tốt

Kỹ năng giao tiếp tốt

Hiểu sâu về các nguyên tắc tiếp thị, quản lý thương hiệu và nghiên cứu thị trường

Khả năng lãnh đạo và truyền cảm hứng cho đội nhóm

Kiến thức về các chức năng kinh doanh khác nhau bao gồm CNTT, pháp lý và tài chính – kinh doanh.

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÍ DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hiệu suất: dựa trên việc đạt được các mục tiêu tiếp thị và kết quả doanh thu

Phúc lợi: bảo hiểm, hưu trí vv

Phát triển chuyên môn: cơ hội học tập và đào tạo lãnh đạo định kỳ

Môi trường làm việc năng động, linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÍ DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin