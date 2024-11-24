Tuyển Marketing Director CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÍ DƯƠNG làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Director Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÍ DƯƠNG
- Nghệ An: TP Vinh
Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển chiến lược/kế hoạch tiếp thị cho các dự án/sản phẩm.
Xây dựng thương hiệu cho dự án/sản phẩm
Đánh giá kết quả tiếp thị/truyền thông.
Quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng (CRM).
Quản lý và vận hành phòng tiếp thị:
Đảm bảo các hoạt động tiếp thị của phòng ban được thực hiện hiệu quả và đạt các mục tiêu kinh doanh.
Quản lý đội ngũ tiếp thị, phân công nhiệm vụ và đảm bảo sự hợp tác và phát triển cá nhân trong phòng ban.
Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khác như bán hàng, phát triển sản phẩm và dịch vụ khách hàng để đảm bảo các chiến lược tiếp thị phù hợp.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong các vai trò truyền thông hoặc phát triển kinh doanh mảng bất động sản với trách nhiệm tăng dần. Ít nhất 3-5 năm ở vị trí lãnh đạo cấp trung.
Kỹ năng
Khả năng phân tích và tư duy sáng tạo tốt
Kỹ năng giao tiếp tốt
Hiểu sâu về các nguyên tắc tiếp thị, quản lý thương hiệu và nghiên cứu thị trường
Khả năng lãnh đạo và truyền cảm hứng cho đội nhóm
Kiến thức về các chức năng kinh doanh khác nhau bao gồm CNTT, pháp lý và tài chính – kinh doanh.
Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÍ DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Phúc lợi: bảo hiểm, hưu trí vv
Phát triển chuyên môn: cơ hội học tập và đào tạo lãnh đạo định kỳ
Môi trường làm việc năng động, linh hoạt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÍ DƯƠNG
