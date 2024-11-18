Tuyển Trợ giảng Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 253 Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận

Trợ lý phiên dịch cho giảng viên nước ngoài từ Tiếng Việt và Tiếng Anh các bài giảng tại lớp

Hỗ trợ giảng viên reseach chuẩn bị tài liệu học tập và trả lời các câu hỏi của sinh viên

Làm các công việc khác theo yêu cầu của Thầy Hiệu trưởng nhằm việc trợ giảng môn học được tốt nhất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, Tuổi từ 22 đến 35

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tiếng Anh, có bằng TOEIC 800 hoặc IELTS 7:5 trở lên (bắt buộc).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Trợ lý giám đốc, trưởng các bộ phận ở công ty nước ngoài

Tiếng Anh lưu loát 4 kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết, kỹ năng truyền tải Tiếng Việt tốt

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về ngành Thiết kế – Sáng tạo

Chăm chỉ, chịu khó, khả năng làm việc nhóm tốt, nhiệt tình, ham học hỏi.

Làm việc theo lịch của lớp: từ 7:00PM đến 9:30PM – Tối từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Đơn xin việc bằng Tiếng Anh có ảnh chụp gần đây;

Sơ yếu lý lịch bằng Tiếng Anh nêu rõ kinh nghiệm công tác

Tại Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc ổn định và chuyên nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thoải

Du lịch hàng năm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế... và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế

