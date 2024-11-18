Tuyển Trợ giảng Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 253 Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận
Trợ lý phiên dịch cho giảng viên nước ngoài từ Tiếng Việt và Tiếng Anh các bài giảng tại lớp
Hỗ trợ giảng viên reseach chuẩn bị tài liệu học tập và trả lời các câu hỏi của sinh viên
Làm các công việc khác theo yêu cầu của Thầy Hiệu trưởng nhằm việc trợ giảng môn học được tốt nhất
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, Tuổi từ 22 đến 35
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tiếng Anh, có bằng TOEIC 800 hoặc IELTS 7:5 trở lên (bắt buộc).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Trợ lý giám đốc, trưởng các bộ phận ở công ty nước ngoài
Tiếng Anh lưu loát 4 kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết, kỹ năng truyền tải Tiếng Việt tốt
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về ngành Thiết kế – Sáng tạo
Chăm chỉ, chịu khó, khả năng làm việc nhóm tốt, nhiệt tình, ham học hỏi.
Làm việc theo lịch của lớp: từ 7:00PM đến 9:30PM – Tối từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần
Đơn xin việc bằng Tiếng Anh có ảnh chụp gần đây;
Sơ yếu lý lịch bằng Tiếng Anh nêu rõ kinh nghiệm công tác
Tại Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc ổn định và chuyên nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thoải
Du lịch hàng năm. Môi trường làm việc ổn định và chuyên nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế... và các chế độ khác theo quy định của Công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thoải
Du lịch hàng năm. Môi trường làm việc ổn định và chuyên nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế... và các chế độ khác theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
