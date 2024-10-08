Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐÔ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 569 - 571 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM, Tân Phú

Mô Tả Công Việc

- Tham gia đàm phán, thương lượng với các nhà thầu, chủ dự án;

- Lập kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng của team trình BGĐ xem xét và xét duyệt

- Đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ phòng kinh doanh

- Thu thập và tổng hợp thông tin thị trường, tìm kiếm và mở mới các đại lý tại địa bàn quản lý theo định hướng của công ty

- Hỗ trợ, giám sát thực thi kế hoạch kinh doanh.

- Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí

- Hỗ trợ nhân viên trong việc tư vấn, phát triển khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng hiện có.

- Phối hợp cùng Kế toán trong công tác theo dõi công nợ. Chịu trách nhiệm thu hồi công nợ của các đại lý team phụ trách

- Đề xuất các chính sách bán hàng, chương trình hậu mãi

- Các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan;

- Kinh nghiệm: có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương (có kinh nghiệm bên mảng dự án là 1 lợi thế)

- Ưu tiên có kinh nghiệm ngành thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng, thiết bị điện nước;

- Nam tuổi từ 30 đến dưới 40, có ngoại hình sáng, tác phong chững chạc

- Kỹ năng quản lý nhóm, lên kế hoạch, phân tích số liệu kinh doanh

- Kỹ năng giao tiếp

- Thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel, PowerPoint, ...

- Khả năng quyết đoán và giải quyết vấn đề

- Trung thực, chủ động, có trách nhiệm trong công việc, khả năng chịu áp lực công việc cao.

Quyền Lợi

- Mức lương: 20 - 25 triệu hoặc thương lượng

- Qùa tặng, thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỉ.

- Thưởng cuối năm + Nhân viên xuất sắc;

- Phụ cấp chi phí điện thoại + Phụ cấp đi lại;

- Đầy đủ các chế độ theo quy định

- Du lịch hằng năm và các chế độ, chính sách khác theo quy định của Pháp luật và Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

