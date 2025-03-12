Tuyển Producer (Sản xuất phim) Hệ thống cửa hàng TiinStore làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Hệ thống cửa hàng TiinStore
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 206A Nguyễn Trãi, Trung Văn,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
:
- Phụ trách chính phân mảng content trực thuộc nhóm truyền thông;
- Quản lý chính nội dung trên trang Facebook;
- Phối hợp lên ý tưởng và triển khai nội dung cùng các Content Creator khác cho các hoạt động truyền thông marketing của Tiin trên hệ thống kênh Social & hệ thống cửa hàng;
- Tham gia đóng góp ý tưởng cùng team Marketing cho các chiến dịch truyền thông của thương hiệu;
- Một số công việc khác theo yêu cầu của công ty.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm dẫn dắt đội nhóm;
- Yêu thích sáng tạo, năng lực sáng tạo tốt, có gu thẩm mỹ về thời trang;
Tại Hệ thống cửa hàng TiinStore Thì Được Hưởng Những Gì
1. Mức lương: Upto 12M+ (VNĐ)
2. Được thường xuyên tham gia đánh giá năng lực, xem xét tăng lương;
4. Đóng BHXH theo quy định Nhà nước;
5. Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, có cơ hội phát triển và khả năng thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống cửa hàng TiinStore
