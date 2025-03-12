Tuyển Producer (Sản xuất phim) Hệ thống cửa hàng TiinStore làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 206A Nguyễn Trãi, Trung Văn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Phụ trách chính phân mảng content trực thuộc nhóm truyền thông;

- Quản lý chính nội dung trên trang Facebook;

- Phối hợp lên ý tưởng và triển khai nội dung cùng các Content Creator khác cho các hoạt động truyền thông marketing của Tiin trên hệ thống kênh Social & hệ thống cửa hàng;

- Tham gia đóng góp ý tưởng cùng team Marketing cho các chiến dịch truyền thông của thương hiệu;

- Một số công việc khác theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm dẫn dắt đội nhóm;

- Yêu thích sáng tạo, năng lực sáng tạo tốt, có gu thẩm mỹ về thời trang;

Tại Hệ thống cửa hàng TiinStore Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương: Upto 12M+ (VNĐ)

2. Được thường xuyên tham gia đánh giá năng lực, xem xét tăng lương;

4. Đóng BHXH theo quy định Nhà nước;

5. Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, có cơ hội phát triển và khả năng thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống cửa hàng TiinStore

