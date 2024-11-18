Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Bếp Chè Thái làm việc tại Bình Phước thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Bếp Chè Thái làm việc tại Bình Phước thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Bếp Chè Thái
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công Ty TNHH Bếp Chè Thái

Producer (Sản xuất phim)

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty TNHH Bếp Chè Thái

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Phước:

- 24 đường 27 KDC Vạn Phúc , Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thực hiện chụp ảnh, quay video quảng bá sản phẩm
- Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi chụp hình, quay video;
- Thực hiện xử lý hình ảnh và xử lý hậu kỳ cho sản phẩm
- Đảm bảo thời gian của từng hạng mục theo kế hoạch;
- Quản lý tốt chất lượng công việc, cũng như chịu được áp lực công việc;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;
- Độ tuổi: 22-35 tuổi;
- Sử dụng thành thạo các loại máy quay film HD, máy ảnh, công cụ gimbal các dòng cho điện thoại di động, DSLR;
- Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Photoshop, Lightroom và các phần mềm chỉnh sửa Retouch ảnh;
- Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Premiere, Adobe After Effect ...
- Có nền tảng thẩm mỹ tốt;
- Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, chuyển tải ý tưởng.

Tại Công Ty TNHH Bếp Chè Thái Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm: 12.000.000 - 15.000.000 VND/tháng (tùy kinh nghiệm và khả năng);
- Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ,... theo luật lao động hiện hành;
- Các chế độ phúc lợi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, lương tháng thứ 13, thưởng lễ,tết...
- Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bếp Chè Thái

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bếp Chè Thái

Công Ty TNHH Bếp Chè Thái

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 24 Đường số 27, Vạn Phúc city, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

