Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Bếp Chè Thái làm việc tại Bình Phước thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - 24 đường 27 KDC Vạn Phúc , Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thực hiện chụp ảnh, quay video quảng bá sản phẩm

- Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi chụp hình, quay video;

- Thực hiện xử lý hình ảnh và xử lý hậu kỳ cho sản phẩm

- Đảm bảo thời gian của từng hạng mục theo kế hoạch;

- Quản lý tốt chất lượng công việc, cũng như chịu được áp lực công việc;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;

- Độ tuổi: 22-35 tuổi;

- Sử dụng thành thạo các loại máy quay film HD, máy ảnh, công cụ gimbal các dòng cho điện thoại di động, DSLR;

- Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Photoshop, Lightroom và các phần mềm chỉnh sửa Retouch ảnh;

- Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Premiere, Adobe After Effect ...

- Có nền tảng thẩm mỹ tốt;

- Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, chuyển tải ý tưởng.

Tại Công Ty TNHH Bếp Chè Thái Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm: 12.000.000 - 15.000.000 VND/tháng (tùy kinh nghiệm và khả năng);

- Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ,... theo luật lao động hiện hành;

- Các chế độ phúc lợi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, lương tháng thứ 13, thưởng lễ,tết...

- Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bếp Chè Thái

