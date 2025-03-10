Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 72 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Viết content landing page cho website, content creator cho fanpage

- Lên kịch bản video món ăn, viết PR báo theo yêu cầu (số lượng ít).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Lãnh Đạo.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ - Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành báo chí, truyền thông...

- Kỹ năng viết tốt, sáng tạo, làm việc nhóm, chịu áp lực.

- Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 08-10Tr/Tháng + Thưởng KPI (thỏa thuận theo năng lực)

- Hỗ trợ công cụ, phần mềm làm việc

- Chế độ Bảo hiểm sau khi ký HĐ chính thức

- Thưởng lễ Tết....và các chế độ phúc lợi khác của Công ty.

- Cơ hội phát triển và thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI ÂU

