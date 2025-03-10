Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI ÂU
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 72 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Viết content landing page cho website, content creator cho fanpage
- Lên kịch bản video món ăn, viết PR báo theo yêu cầu (số lượng ít).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Lãnh Đạo.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ - Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành báo chí, truyền thông...
- Kỹ năng viết tốt, sáng tạo, làm việc nhóm, chịu áp lực.
- Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc
- Kỹ năng viết tốt, sáng tạo, làm việc nhóm, chịu áp lực.
- Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI ÂU Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 08-10Tr/Tháng + Thưởng KPI (thỏa thuận theo năng lực)
- Hỗ trợ công cụ, phần mềm làm việc
- Chế độ Bảo hiểm sau khi ký HĐ chính thức
- Thưởng lễ Tết....và các chế độ phúc lợi khác của Công ty.
- Cơ hội phát triển và thăng tiến rõ ràng.
- Hỗ trợ công cụ, phần mềm làm việc
- Chế độ Bảo hiểm sau khi ký HĐ chính thức
- Thưởng lễ Tết....và các chế độ phúc lợi khác của Công ty.
- Cơ hội phát triển và thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI ÂU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI