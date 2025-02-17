Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Xây dựng kế hoạch phát triển nội dung trên đa nền tảng theo định hướng MKT chung.

- Cập nhật xu hướng mới trên các nền tảng để cải thiện chất lượng nội dung.

- Lên ý tưởng chi tiết về bài viết, nội dung (hình ảnh, clip), thời gian, số lượng bài viết cho các kênh social ngắn hạn và dài hạn; Đưa ra ý tưởng nội dung sáng tạo, phát triển đa nền tảng.

- Phối hợp làm việc với Designer/ Video Editor trong quá trình sản xuất nội dung.

- Theo dõi hiệu suất của các nội dung sáng tạo trên tất cả các kênh, đánh giá tác động của nội dung và hiệu quả của các chiến dịch.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên chuyên ngành báo chí, truyền thông, marketing & kinh tế.

- Thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin của Quang Linh Vlogs/Team Châu Phi là một lợi thế.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương ứng (gửi kèm 2-3 bài viết và video/ảnh tự làm).

- Có khả năng sáng tạo và cập nhật xu hướng tốt.

- Có khả năng sử dụng và edit video cùng sử dụng các hiệu ứng trên capcut cơ bản.

- Nhiệt tình, cầu tiến, ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hàng tháng từ 8.000.000đ-10.000.000đ bao gồm: lương cứng thoả thuận khi phỏng vấn + thưởng hiệu suất dựa trên kết quả thực tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL

