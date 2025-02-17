Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Xây dựng kế hoạch phát triển nội dung trên đa nền tảng theo định hướng MKT chung.
- Cập nhật xu hướng mới trên các nền tảng để cải thiện chất lượng nội dung.
- Lên ý tưởng chi tiết về bài viết, nội dung (hình ảnh, clip), thời gian, số lượng bài viết cho các kênh social ngắn hạn và dài hạn; Đưa ra ý tưởng nội dung sáng tạo, phát triển đa nền tảng.
- Phối hợp làm việc với Designer/ Video Editor trong quá trình sản xuất nội dung.
- Theo dõi hiệu suất của các nội dung sáng tạo trên tất cả các kênh, đánh giá tác động của nội dung và hiệu quả của các chiến dịch.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên chuyên ngành báo chí, truyền thông, marketing & kinh tế.
- Thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin của Quang Linh Vlogs/Team Châu Phi là một lợi thế.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương ứng (gửi kèm 2-3 bài viết và video/ảnh tự làm).
- Có khả năng sáng tạo và cập nhật xu hướng tốt.
- Có khả năng sử dụng và edit video cùng sử dụng các hiệu ứng trên capcut cơ bản.
- Nhiệt tình, cầu tiến, ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hàng tháng từ 8.000.000đ-10.000.000đ bao gồm: lương cứng thoả thuận khi phỏng vấn + thưởng hiệu suất dựa trên kết quả thực tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: G03, tầng 12, Toà Hồ Gươm Plaza, Mộ Lao, Hà Đông Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

