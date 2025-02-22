Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNNYKAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNNYKAO
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNNYKAO

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNNYKAO

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Từ 15 Triệu

• Sáng tạo nội dung, quản trị và vận hành, xây các kênh short video: Tiktok, Facebook reel, Youtube short,...
• Có kinh nghiệm viết kịch bản short video, ngoài ra còn có video quảng cáo sản phẩm, video viral
• Tìm hiểu, nghiên cứu insight khách hàng; nghiên cứu thị trường; nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu trends, bắt trends...
• Viết kịch bản, lên kế hoạch sản xuất, phối hợp cùng ê kip tác nghiệp để kiểm soát các nội dung trong buổi ghi hình.
• Giám sát quá trình hậu kỳ, chỉnh sửa video; kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm cuối cùng với các video phụ trách.
• Tạo lập, tương tác kênh, tiến hành air kênh các short video, vận hành các kênh mạng xã hội.
• Xây dựng và phát triển mạng lưới KOL, KOC Affiliate hoặc làm việc với Agency

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan.
• Có kiến thức về viết kịch bản short video và xây kênh, hiểu thuật toán của từng nền tảng.
• Có khả năng tư duy sáng tạo, làm việc nhóm hoặc độc lập.
• Có ý thức tự giác, đạo đức tốt, trung thực và tinh thần trách nhiệm cao.
• Ưu tiên các ứng viên đã từng làm leader hoặc ứng viên muốn tìm một môi trường có thể phát triển đột phá lên vị trí leader.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNNYKAO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh tuỳ thuộc năng lực từ 15 triệu/tháng
- Thưởng lương T13
- Xét tăng lương định kỳ
- Cơ hội trở thành thành viên trụ cột của công ty kèm lợi ích hấp dẫn ổn định lâu dài
- Chính sách đãi ngộ lương thưởng hấp dẫn, cơ hội tham gia du lịch hàng năm.
- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước, 10 ngày phép/năm
- Được hưởng các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật,...theo quy định
- Công việc được tiếp xúc thực tế, được rèn luyện, phát triển kỹ năng của bản thân
- Môi trường năng động, tôn trọng ý kiến cá nhân, dễ dàng phát triển khả năng sáng tạo của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNNYKAO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNNYKAO

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNNYKAO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: SH6.01 Vinhomes Marina, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

