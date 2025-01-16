Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU OS LIGHTING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 173 Trần Não,Hồ Chí Minh

Producer (Sản xuất phim)

Lên ý tưởng và sản xuất nội dung thu hút cho các nền tảng như Facebook, Website, TikTok,...

Viết bài quảng cáo, bài đăng bán hàng, bài tương tác, và các chiến dịch social.

Đảm bảo nội dung sáng tạo, nhất quán và đúng với định hướng thương hiệu.

Viết kịch bản video ngắn thu hút, thúc đẩy doanh số cho các dự án bất động sản.

Phối hợp cùng team media để thực hiện các video viral, video quảng cáo sản phẩm trên TikTok, Facebook, và YouTube.

Tối ưu hóa nội dung video để tiếp cận đúng đối tượng khách hàng tiềm năng.

Nghiên cứu thị trường, xu hướng nội dung mới nhất trong ngành bất động sản.

Đề xuất ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch truyền thông, quảng cáo.

Làm việc chặt chẽ với đội ngũ Marketing, Sales để đảm bảo nội dung phục vụ đúng mục tiêu kinh doanh.

Tham gia vào các chiến dịch quảng bá và sự kiện.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc lĩnh vực liên quan.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực viết content, ưu tiên đã làm trong ngành bất động sản hoặc các sản phẩm cao cấp.

Kỹ năng viết sáng tạo, câu từ sắc bén, phù hợp với từng nền tảng.

Am hiểu về cách viết kịch bản video ngắn, đặc biệt trên TikTok, YouTube Shorts.

Kỹ năng sử dụng các công cụ cơ bản như Canva, Google Docs, hoặc các phần mềm hỗ trợ viết nội dung.

Biết cơ bản về SEO là lợi thế.

Sáng tạo, tư duy nhanh nhạy, có khả năng nắm bắt xu hướng.

Chịu áp lực tốt, làm việc nhóm hiệu quả.

Có niềm đam mê với ngành bất động sản.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập: Lương cứng từ 10 - 15 triệu/tháng + thưởng hiệu suất.

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi (BHXH, BHYT, BHTN).

Cơ hội làm việc với các dự án bất động sản lớn, phát triển nội dung chuyên sâu.

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng viết và sáng tạo.

Thưởng lễ Tết, lương tháng 13, và các chế độ phúc lợi hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển

