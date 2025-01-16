Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU OS LIGHTING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU OS LIGHTING
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/02/2025
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU OS LIGHTING

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU OS LIGHTING

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 173 Trần Não,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên ý tưởng và sản xuất nội dung thu hút cho các nền tảng như Facebook, Website, TikTok,...
Viết bài quảng cáo, bài đăng bán hàng, bài tương tác, và các chiến dịch social.
Đảm bảo nội dung sáng tạo, nhất quán và đúng với định hướng thương hiệu.
Viết kịch bản video ngắn thu hút, thúc đẩy doanh số cho các dự án bất động sản.
Phối hợp cùng team media để thực hiện các video viral, video quảng cáo sản phẩm trên TikTok, Facebook, và YouTube.
Tối ưu hóa nội dung video để tiếp cận đúng đối tượng khách hàng tiềm năng.
Nghiên cứu thị trường, xu hướng nội dung mới nhất trong ngành bất động sản.
Đề xuất ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch truyền thông, quảng cáo.
Làm việc chặt chẽ với đội ngũ Marketing, Sales để đảm bảo nội dung phục vụ đúng mục tiêu kinh doanh.
Tham gia vào các chiến dịch quảng bá và sự kiện.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc lĩnh vực liên quan.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực viết content, ưu tiên đã làm trong ngành bất động sản hoặc các sản phẩm cao cấp.
Kỹ năng viết sáng tạo, câu từ sắc bén, phù hợp với từng nền tảng.
Am hiểu về cách viết kịch bản video ngắn, đặc biệt trên TikTok, YouTube Shorts.
Kỹ năng sử dụng các công cụ cơ bản như Canva, Google Docs, hoặc các phần mềm hỗ trợ viết nội dung.
Biết cơ bản về SEO là lợi thế.
Sáng tạo, tư duy nhanh nhạy, có khả năng nắm bắt xu hướng.
Chịu áp lực tốt, làm việc nhóm hiệu quả.
Có niềm đam mê với ngành bất động sản.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU OS LIGHTING Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng từ 10 - 15 triệu/tháng + thưởng hiệu suất.
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi (BHXH, BHYT, BHTN).
Cơ hội làm việc với các dự án bất động sản lớn, phát triển nội dung chuyên sâu.
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng viết và sáng tạo.
Thưởng lễ Tết, lương tháng 13, và các chế độ phúc lợi hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU OS LIGHTING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU OS LIGHTING

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU OS LIGHTING

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1/52 Khu phố Bình Đức, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

