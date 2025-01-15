Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Ichi Ground làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 202/8 Nguyễn Văn Hưởng Phường Thảo Điền Quận 2

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lên ý tưởng sáng tạo quay video reels, tiktok, và chụp ảnh sản phẩm cho các brand

Tham gia trực tiếp vào các khâu sản xuất, vận hành của các brand hạng mục sản xuất nội dung

Tạo dựng thương hiệu, nhân hiệu cho sản phẩm theo 1 cách thật riêng

Góp ý, sáng tạo, support cho team Creative

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ

Có kinh nghiệm sáng tạo nội dung

Độ tuổi từ 23 đến 32 tuổi

Thành thạo kỹ năng văn phòng và các nền tảng mạng xã hội

Cẩn thận, tỉ mỉ, nhanh nhẹn, có tư duy về xử lý vấn đề

Mong muốn làm việc lâu dài

Tại Công Ty TNHH Ichi Ground Thì Được Hưởng Những Gì

Lương được hưởng: 8-10tr (có thể thương lượng thêm khi Phỏng vấn)

Thời gian làm từ thứ 2 – thứ 7 từ 8h30 - 17h30

Được hưởng lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh của công ty

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ichi Ground

