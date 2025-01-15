Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Ichi Ground làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty TNHH Ichi Ground
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 202/8 Nguyễn Văn Hưởng Phường Thảo Điền Quận 2
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Lên ý tưởng sáng tạo quay video reels, tiktok, và chụp ảnh sản phẩm cho các brand
Tham gia trực tiếp vào các khâu sản xuất, vận hành của các brand hạng mục sản xuất nội dung
Tạo dựng thương hiệu, nhân hiệu cho sản phẩm theo 1 cách thật riêng
Góp ý, sáng tạo, support cho team Creative
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ
Có kinh nghiệm sáng tạo nội dung
Độ tuổi từ 23 đến 32 tuổi
Thành thạo kỹ năng văn phòng và các nền tảng mạng xã hội
Cẩn thận, tỉ mỉ, nhanh nhẹn, có tư duy về xử lý vấn đề
Mong muốn làm việc lâu dài
Tại Công Ty TNHH Ichi Ground Thì Được Hưởng Những Gì
Lương được hưởng: 8-10tr (có thể thương lượng thêm khi Phỏng vấn)
Thời gian làm từ thứ 2 – thứ 7 từ 8h30 - 17h30
Được hưởng lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh của công ty
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ichi Ground
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
