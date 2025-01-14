Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Xây dựng kênh tiktok cho Công ty

Sáng tạo/biên tập/edit nội dung, lên kịch bản video, clips trên Reel Tiktok. Phối hợp tốt với các thành viên trong team để đạt hiệu quả công việc tốt nhất.

Nghiên cứu, cập nhật các xu hướng để đảm bảo đáp ứng thị hiếu của đối tượng mục tiêu - Lên nội dung và ý tưởng để xây dựng hình ảnh các mini KOLs của công ty

Đề xuất, thực hiện các công việc nhằm tăng chất lượng video, lượng truy cập

Nắm bắt và cập nhật thường xuyên các trend và xu hướng mới nhất của TikTok

Sáng tạo, lập kế hoạch và triển khai sản xuất nội dung trên nền tảng TikTok

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về thị hiếu của người xem và biết cách tạo ra nội dung thu hút, ấn tượng (Tư duy nội dung nhạy bén, có gu thẩm mỹ về trang sức, khả năng bắt trend tốt).

Có niềm đam mê cực lớn với TikTok

Có thể edit video qua Capcut, Premiere

Có óc hài hước, sáng tạo, tư duy tốt, bắt trend nhanh

Có kinh nghiệm viết content TikTok là một lợi thế

Chủ động, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, cầu tiến, ham học hỏi

Có thể làm việc độc lập và làm việc nhóm

Chịu được áp lực công việc

Ưu tiên đã có kinh nghiệm sáng tạo nội dung về mảng thời trang, trang sức, ...

Tại Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ Bản : 8.000.000 - 12.000.000VNĐ

Phụ Cấp + Hoa Hồng... (Thu nhập cao, ổn định)

Thưởng Lễ, Tết ....

Các chế độ theo luật định

Môi trường trẻ, năng động và thân thiện

Hoạt động nội bộ: du lịch hàng năm, teambuilding (hàng quý), liên hoan sinh nhật (hàng tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.