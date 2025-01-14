Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 430 Võ Văn Tần, Phường 5,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Xây dựng kênh tiktok cho Công ty
Sáng tạo/biên tập/edit nội dung, lên kịch bản video, clips trên Reel Tiktok. Phối hợp tốt với các thành viên trong team để đạt hiệu quả công việc tốt nhất.
Nghiên cứu, cập nhật các xu hướng để đảm bảo đáp ứng thị hiếu của đối tượng mục tiêu - Lên nội dung và ý tưởng để xây dựng hình ảnh các mini KOLs của công ty
Đề xuất, thực hiện các công việc nhằm tăng chất lượng video, lượng truy cập
Nắm bắt và cập nhật thường xuyên các trend và xu hướng mới nhất của TikTok
Sáng tạo, lập kế hoạch và triển khai sản xuất nội dung trên nền tảng TikTok
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về thị hiếu của người xem và biết cách tạo ra nội dung thu hút, ấn tượng (Tư duy nội dung nhạy bén, có gu thẩm mỹ về trang sức, khả năng bắt trend tốt).
Có niềm đam mê cực lớn với TikTok
Có thể edit video qua Capcut, Premiere
Có óc hài hước, sáng tạo, tư duy tốt, bắt trend nhanh
Có kinh nghiệm viết content TikTok là một lợi thế
Chủ động, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, cầu tiến, ham học hỏi
Có thể làm việc độc lập và làm việc nhóm
Chịu được áp lực công việc
Ưu tiên đã có kinh nghiệm sáng tạo nội dung về mảng thời trang, trang sức, ...

Tại Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ Bản : 8.000.000 - 12.000.000VNĐ
Phụ Cấp + Hoa Hồng... (Thu nhập cao, ổn định)
Thưởng Lễ, Tết ....
Các chế độ theo luật định
Môi trường trẻ, năng động và thân thiện
Hoạt động nội bộ: du lịch hàng năm, teambuilding (hàng quý), liên hoan sinh nhật (hàng tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry

Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 430 Võ Văn Tần, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

