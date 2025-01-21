Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty Cổ phần Serepok làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công ty Cổ phần Serepok
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên các nền tảng Social & Website công ty.
Phối hợp với marketing team để lên kế hoạch content chi tiết cho Fanpage của công ty và sản xuất nội dung truyền thông (Digital/Offline,…) như bài viết, idea video / hình ảnh,…
Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing.
Viết bài PR, bài SEO web theo nội dung cấp trên yêu cầu..
Biên tập nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông của Công ty (Tin tức nội dung trên website, Nội dung trên mạng xã hội, Email, nội dung PR bên ngoài, Nội dung seeding,…).
Hiểu được nội dung mà khách hàng đang quan tâm, Cập nhật thường xuyên các tin tức mới nhất để bổ sung vào ý tưởng, mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có.
Thực hiện báo cáo và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng bộ phận
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong thiết kế đồ họa.
Có khả năng và yêu thích công việc viết lách
Hiểu biết facebook, instagram, websites để đưa ra các content phù hợp
Chăm chỉ, chịu khó
Thiên hướng sáng tạo, có gout thẩm mỹ tốt.
Nắm bắt xu hướng mạng xã hội/truyền thông nhanh chóng.
Có kỹ năng quay phim, edit cơ bản
Tại Công ty Cổ phần Serepok Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Lương: 10-12tr
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Serepok
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
