Tuyển Product Owner/Product Manager Công Ty TNHH Ecom365 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Owner/Product Manager Tại Công Ty TNHH Ecom365
- Hồ Chí Minh: 56 Hồ Tùng Mậu, Bến Nghé, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Product Owner/Product Manager Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Xây dựng tầm nhìn, chiến lược cho sản phẩm Quản trị nhân sự HRM
Phân tích thị trường, định hướng kinh doanh và dữ liệu hành vi người dùng để xây dựng các yêu cầu sản phẩm. Cải tiến sản phẩm dựa trên phân tích và phản hồi từ người dùng.
Quản lý phát triển sản phẩm: Theo dõi tiến độ phát triển sản phẩm, đảm bảo các dự án được thực hiện đúng tiến độ. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Phối hợp phát triển khách hàng và thị trường, đảm bảo sản phẩm đạt được mục tiêu kinh doanh công ty đề ra.
Báo cáo kết quả và tiến độ phát triển sản phẩm tới ban lãnh đạo
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm về Technical
Kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục, quản lý team
Có kinh nghiệm phân tích thị trường và dữ liệu người dùng
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (bắt buộc)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vận hành và có hiểu biết về kinh doanh
Tại Công Ty TNHH Ecom365 Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH khi ký chính thức
Môi trường trẻ trung
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ecom365
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
