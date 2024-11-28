Tuyển Product Owner/Product Manager Công Ty TNHH Ecom365 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 56 Hồ Tùng Mậu, Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Product Owner/Product Manager Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng tầm nhìn, chiến lược cho sản phẩm Quản trị nhân sự HRM

Phân tích thị trường, định hướng kinh doanh và dữ liệu hành vi người dùng để xây dựng các yêu cầu sản phẩm. Cải tiến sản phẩm dựa trên phân tích và phản hồi từ người dùng.

Quản lý phát triển sản phẩm: Theo dõi tiến độ phát triển sản phẩm, đảm bảo các dự án được thực hiện đúng tiến độ. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Phối hợp phát triển khách hàng và thị trường, đảm bảo sản phẩm đạt được mục tiêu kinh doanh công ty đề ra.

Báo cáo kết quả và tiến độ phát triển sản phẩm tới ban lãnh đạo

Trên 3 năm kinh nghiệm

Có kinh nghiệm về Technical

Kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục, quản lý team

Có kinh nghiệm phân tích thị trường và dữ liệu người dùng

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (bắt buộc)

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vận hành và có hiểu biết về kinh doanh

Tại Công Ty TNHH Ecom365 Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng

BHXH khi ký chính thức

Môi trường trẻ trung

