Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM

Mức lương
Đến 2 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Peak View Tower, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 2 USD

Mô tả công việc: iKame đang tìm kiếm PO có kinh nghiệm cho Bộ phận IOS. Ứng viên lý tưởng có thể làm việc đồng thời trên nhiều dự án và biến dữ liệu thành thông tin dễ hiểu và hành động có thể thực hiện để nâng cao sự thành công của sản phẩm ở mọi giai đoạn.
Mô tả công việc:
Thiết kế tính năng sản phẩm: +) Tìm hiểu, phân tích và định hướng phát triển sản phẩm +) Xác định, quản lý các tính năng mong muốn trong Product Backlog +) Truyền đạt thông tin, yêu cầu đầy đủ về sản phẩm đến nhóm phát triển +) Viết các đặc tả chức năng (specifications) cho các tính năng mới hoặc cải thiện các tính năng cũ.
Thiết kế tính năng sản phẩm:
Vận hành sản phẩm: +) Theo dõi và phân tích phản hồi của người dùng, số liệu thống kê để nắm bắt khuynh hướng và hành vi người dùng +) Làm việc chặt chẽ với development team (client/server) để giải quyết các vấn đề phát sinh và đưa ra phản hồi kịp thời. +) Theo dõi tiến độ và các vấn đề xảy ra liên quan đến sản phẩm cùng các bên liên quan (Stakeholders) +) Giám sát tất cả các giai đoạn tạo ra sản phẩm bao gồm thiết kế và phát triển ứng dụng di động +) Phối hợp với các bộ phận liên quan như UX/UI designer, Developer, tester, marketer... +) Xây dựng được các bộ chỉ số sản phẩm (Product Metrics) để đánh giá và đo lường được hiệu quả của từng bản update +) Theo dõi và phân tích hành vi người dùng bằng các công cụ Firebase, Google Analytics...
Vận hành sản phẩm:

Với Mức Lương Đến 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức: +) Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm với vị trí PO +) Đã tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, hoặc là những ngành có liên quan +) Có kiến thức về việc phát triển phần mềm và sản phẩm Mobile App +) Nắm chắc được bộ chỉ số sản phẩm Lợi thế: Có kinh nghiệm làm việc với Agile
Kiến thức:
Lợi thế: Có kinh nghiệm làm việc với Agile
Kĩ năng: +) Kỹ năng giao tiếp tốt; Tiếng Anh tốt là lợi thế +) Sẵn lòng học hỏi, nghiên cứu và cập nhật với các công nghệ mới. +) Khả năng lắng nghe và hiểu nhu cầu của khách hàng. +) Kỹ năng thuyết trình và viết tài liệu tốt. +) Tư duy phân tích và tư duy phê phán tốt. +) Tư duy mở rộng: đón nhận thách thức và học hỏi. +) Sẵn lòng lắng nghe và một cách bình tĩnh, kiên nhẫn đấu tranh vì ý tưởng của mình đến với người khác.
Kĩ năng:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

+) Mức lương lên tới $2500, review lương ít nhất 2 lần/năm
+) Trợ cấp ăn trưa: 1.000.000VNĐ/tháng
+) Thử việc full 100% lương
+) Thưởng HẤP DẪN: Thưởng hiệu quả kinh doanh theo 2 quý/lần + Thưởng tháng lương thứ 13 + Thưởng Lễ
+) Được đào tạo và tham gia phát triển đa dạng sản phẩm hướng tới CHẤT LƯỢNG & GHI DẤU ẤN – LÀ 1 TRONG NHỮNG CÔNG TY TOP ĐẦU MOBILE APP TẠI VIỆT NAM với hàng triệu users mỗi ngày
+) Trau dồi kinh nghiệm thực chiến với việc hỗ trợ tới 100% chi phí khóa học
+) Lộ trình thăng tiến "clear", đào tạo cùng các chuyên gia lão làng trong ngành
+) Môi trường trẻ, thiết bị hiện đại cùng văn phòng xịn xò view "triệu đô"
+) Các chế độ đãi ngộ khác như: Gói khám sức khỏe cao cấp, Teambuilding thường xuyên, Du lịch dài ngày trong và ngoài nước, CLB Thể thao, CLB Tri thức,...
+) "Grow everday" - Cùng nhau phát triển mỗi ngày
+) Thời gian làm việc: 08h30-18h00 thứ 2 đến thứ 6; nghỉ trưa 1,5h, không OT - cân bằng cuộc sống và công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10 tòa Peak View, 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

