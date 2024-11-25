Tuyển Software Engineer Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Trợ lý cho các Quản lý dự án (PM) về quản lý kế hoạch, quản lý nhóm; nắm bắt và kiểm soát tiến độ của dự án.

Theo dõi, cập nhật, tổng hợp và báo cáo tiến độ triển khai các hạng mục của dự án;

Nắm bắt và cập nhật liên tục các thông tin, tài liệu,... cung cấp kịp thời cho các bên liên quan;

Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu cho người điều khiển dự án;

Quản lý các hồ sơ, văn bản đi và đến trong dự án;

Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trợ lý dự án từ 1.5 năm trở làm việc tại công ty CNTT/Viễn thông.

Năng lực hiểu biết tốt về quản lý dự án/quản lý văn phòng nội bộ;

Tin học văn phòng thành thạo: Word, Excel, PowerPoint;

Có kỹ năng trình bày tốt và khả năng làm việc cường độ cao trong môi trường chuyên nghiệp;

Hiểu biết về luật pháp liên quan đến kinh doanh/thương mại... Việt Nam và quốc tế.

Nắm rõ các bước, quy trình thực hiện của một dự án.

Trung thực, cẩn thận, khả năng bao quát và kỹ năng xử lý tình huống tốt;

Tư duy sáng tạo, có khả năng nắm bắt, học hỏi kỹ thuật mới nhanh. Có khả năng tự học, tự nghiên cứu;

Có khả năng làm việc tự chủ và làm việc theo nhóm;

Tinh thần làm việc hăng hái, có trách nhiệm, thái độ cầu tiến trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cơ hội phát triển bản thân

Làm việc với đội ngũ kỹ sư, nhân viên năng động, giàu nhiệt huyết, đam mê, lý tưởng lớn.

Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển.

Được lãnh đạo giàu kinh nghiệm đào tạo, định hướng con đường nghề nghiệp rõ ràng.

Được cử tham gia các khóa đào tạo mới, đào tạo nâng cao phù hợp với năng lực và nguyện vọng.

Được ghi nhận những đóng góp, nỗ lực kịp thời, chính xác.

2. Chế độ đãi ngộ

Thưởng tháng lương thứ 13

Được công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo hiểm

Phụ cấp thai sản, con nhỏ, cưới hỏi, sinh nhật,...

Định kỳ xét tăng lương hàng năm hoặc đột xuất theo đánh giá.

Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho thực hiện công việc.

Trợ cấp chứng chỉ liên quan đến vị trí công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

3. Đời sống tinh thần phong phú

Được tham gia các hoạt động teambuilding hàng tháng, du lịch hàng năm.

Công ty tổ chức các buổi sinh nhật cho nhân viên hàng tháng, tổ chức thưởng và kỉ niệm những ngày lễ tết trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.